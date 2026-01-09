控哈瑪斯違反停火 以色列再襲加薩釀至少7死

快訊

中央社／ 開羅/杜拜8日綜合外電報導

醫護人員表示，以色列部隊今天對加薩走廊發動多場空襲，造成至少7名巴勒斯坦人死亡。以軍稍早則稱攻擊一處激進分子發射火箭的地點。這些最新暴力事件再度危及停火協議。

路透社報導，醫護人員指出，以色列空襲加薩走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯市（Khan Younis）的西區，造成當地一頂帳篷下至少傳出4死3傷，其中包括兒童。另一起攻擊發生在汗尤尼斯市東區，造成一人死亡。

今天稍晚，醫護人員又說，以色列空襲加薩北部賈巴利亞（Jabalia）一所收容流離失所家庭的學校，造成一名男子死亡。

加薩中部迪爾巴拉（Deir Al-Balah）附近一頂帳篷下，也有一人命喪另一起空襲，使得今天死亡人數增加到至少7人。

對於這些死亡消息，以色列方面未立刻評論。

但以軍稍早宣布空襲一處火箭發射地點，當地不久前射出一枚火箭，但未能飛抵以色列領土。以軍並指控巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）過去24小時內兩度違反停火。

哈瑪斯一名消息人士告訴路透社，正在確認以方的指控。

以哈去年10月達成停火協議，目前實施進度還卡在第一階段。在這個階段，以哈停止主要戰鬥，以色列撤出加薩少於一半的區域。哈瑪斯則釋放還活著的以色列人質，並交還死亡人質的遺體，以換回被以色列拘押的巴勒斯坦人。

以色列 加薩走廊 死亡

