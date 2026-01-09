美連續強扣俄、陸油輪 俄譴責「無權對合法註冊船動武」

美國歐洲司令部證實，美方七日在北大西洋以違反制裁為由，扣押原名「貝拉一號」、其後改掛俄羅斯國旗並更名「馬里內拉號」的委國油輪。此外，美方在加勒比海附近扣押另一艘油輪，是在中國大連註冊公司營運的船隻。

華爾街日報報導，原名「貝拉一號」油輪先前未能在委內瑞拉靠港並裝載原油，目前處空載狀態；該船上月拒絕讓美方人員登船後駛入大西洋，海岸防衛隊一路追逐；「貝拉一號」在此期間轉註冊俄籍，船員在船身草草塗上俄國國旗後更名「馬里內拉號」。

俄國塔斯社報導，「馬里內拉號」上月廿四日獲得臨時許可，可懸掛俄國國旗航行。

官員透露，一艘俄國海軍艦艇和一艘潛艦日前為「馬里內拉號」護航，潛艦在過去三天與「馬里內拉號」保持聯繫。「馬里內拉號」遭美方扣押後，俄國當局譴責，表示「任何國家都無權對在其他國家管轄範圍內合法註冊船舶使用武力」。

美軍公開的照片顯示，素有「夜行者」之稱的美軍陸軍第一六○特種作戰航空團七日清晨在冰島南部海域登上「馬里內拉號」。

美國官員表示，由於俄軍在附近，美國出動P-8海神式反潛巡邏機、F-35戰鬥機和AC-130J空中砲艇馳援登船行動，並派遣油輪船長與輪機士登船操作該油輪。

英國國防大臣希利表示，英國應美國要求支援這次行動，指「這艘船有黑歷史」。白宮發言人李維特則稱，「貝拉一號的船員將被起訴。」

這艘船被扣押位置在遠離美國的北大西洋，美國國防部長赫塞斯說，美國對委內瑞拉石油封鎖在「世界上任何地方」都有效。

另一方面，美軍七日在加勒比海一帶海域，扣押試圖規避美國封鎖的「索菲亞號」油輪；美國南方司令部透過社群貼文宣布，「索菲亞號」在國際水域作業並從事非法活動，海防隊正護送該船返美。

追蹤國際航運資訊的「海洋交通」網站介紹，「索菲亞號」由在中國大連註冊的Greetee公司營運。

目前已有四艘與委內瑞拉石油相關的船隻被美國扣押，加勒比海地區準禁運令已嚴重削弱委國石油出口。