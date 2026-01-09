聽新聞
談格陵蘭…魯比歐下周會丹麥官員 白宮：阻俄、中侵略北極

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導
美國已在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地長期駐紮逾100名軍事人員。 （美聯社）
美國總統川普下令突襲委內瑞拉後，表明將取得格陵蘭，外界關注美國是否可能對北約盟友丹麥動武。美國國務卿魯比歐表示，下周將與丹麥官員會晤磋商格陵蘭議題。

七日華府記者會上，記者追問川普政府是否願為奪取格陵蘭動武，魯比歐並未正面回應，「我不是來談丹麥或軍事介入，我下周會與他們會面，到時候會跟他們談」。他說，每一位美國總統都保留以軍事手段因應國安威脅的選項。

格陵蘭外長莫茨費爾特希望與美國直接對話，讓雙方關係正常化。她表示，樂於和魯比歐會面，希望對方了解，在北極安全上格陵蘭與美國需要彼此，雙方必須找回互信尊重。

針對美國希望接管格陵蘭，白宮發言人李維特表示，川普已表明，嚇阻俄羅斯和中國在北極地區的侵略行為符合美國最佳利益，「因此川普團隊正在討論潛在的購買方案內容」。

至於不排除軍事選項，李維特說，「對川普而言，在評估什麼最符合美國利益時，所有選項永遠都在桌上」，但川普的第一選項向來是外交手段。

ＢＢＣ指出，華府也可能透過影響力行動拉攏島內民意，推動格陵蘭脫離丹麥再轉為美國夥伴。

ＢＢＣ引述多名美國前官員與國防分析人士指出，軍事選項「極不可能」，華府可能改打影響力行動。華府智庫大西洋理事會地緣戰略專家巴尤米舉例，美國與帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島等太平洋國家有類似安排，對方提供防務權利，美方則給予在美居住與工作機會。民調顯示多數格陵蘭人支持脫離丹麥獨立，但不希望成為美國一部分。

格陵蘭 丹麥 川普 魯比歐 委內瑞拉 美國 北極 俄羅斯 國安 北約

