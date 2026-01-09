川普關稅合法性案今可能宣判 專家分析3可能結果

美國聯邦最高法院（下稱最高院）九日可能就總統川普對全球徵收對等關稅的合法性案，做出里程碑性質的判決，專家預測三種可能的判決結果。

其一是最高院支持川普課關稅的作為，即大致上支持他有權徵稅。在如此判決下，川普第二任至今的關稅會維持不變。除非川普政府或美國國會自願改弦更張，否則現行的全球關稅會繼續下去，進口商也會繼續以目前的稅率支付關稅。

美國總統擁有的權力也會因此進一步強化。除了川普，今後無論共和黨或民主黨籍的總統都可能引用此一前例，以事態緊急或在貿易上的權力為由，在美國司法體系只能做出有限的干預下，採取廣泛的關稅行動。

另外，對美國政府提告，以爭取退稅權的美國零售巨頭好市多等多家企業將在訴訟上面臨苦戰，追回稅款的法律基礎將遭削弱。這對企業而言，將代表成本壓力會持續存在、供應鏈會持續採取變通措施，以及具強烈動機讓供應商的開發多元化，而非透過司法救濟。

其二是最高院判決川普課關稅的作為違法，即全部或部分駁回他的徵稅計畫。在如此判決下，川普第二任至今的關稅必須予以解除或重新發布。川普政府將很可能必須取消關稅，或根據範圍較狹小的法規，諸如國安或不公平貿易的法律，快速地重新讓關稅正當化。

上述判決會引爆企業對美國政府的「退稅戰」。進口商已因這些關稅支付數百億美元，為了保障自己的退稅權，也已紛紛提告美國政府。如此判決將就誰獲得退稅、金額和期間，引發一波退稅的要求及訴訟。

此外，國會會被迫採取行動，議員可能著手釐清或修改潛在法規，以約束總統或重新授權一個限制更清楚的關稅版本。短期內，若撤銷關稅的速度快於能重新徵收關稅的速度，部分進口成本可能降低，且某些產品的價格可能變得較低。

其三是最高院大法官間的意見分歧或票數接近，即支持徵若干關稅，同時取消其他太廣泛或正當性不充分的關稅。關稅在過渡期雖維持現狀，但對未來運用緊急權力加諸嚴格條件。屆時法律的不確定性仍存在，進口商與美國貿易夥伴可能不會就每項關稅得到清楚的能或不能徵收答案，進口商與美國貿易夥伴也繼續在價格和合約上存在風險溢價。

在逐案訴訟持續下，企業將不斷挑戰特定的關稅批次、分類或期間，使不確定性延續至未來幾年。