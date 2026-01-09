美移民官員當街槍殺美公民！辯稱「恐怖分子」 市長怒斥「狗屁」

美國移民官員七日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市槍殺一名女子，指稱她當時試圖駕車撞擊執法人員，總統川普也聲稱這名官員是出於自衛。但此事引發地方領袖憤怒和大量民眾上街抗議，明尼阿波利斯市長佛雷怒斥聯邦政府說法是「狗屁」。

美國國土安全部六日展開大規模移民執法行動，要查緝涉及索馬利亞裔居民的聯邦營養補助詐欺。國土安全部表示，移民暨海關執法局（ＩＣＥ）官員在明尼阿波利斯執勤時，一名暴徒以車輛當作武器，試圖撞擊執法人員，「這是一種本土恐怖主義行為」。

國土安全部還說：「一名ＩＣＥ官員因擔心自身、執法同仁及民眾安危，進行防衛性射擊。涉案嫌疑人中槍身亡，受傷的ＩＣＥ官員預計將完全康復。」

已下令在全國進行反移民突襲的川普，指控這名受害者「惡意」開車衝撞探員，這名探員「似乎是出於自我防衛才開槍」。

但明尼阿波利斯市長佛雷說，他看了現場影片，自衛開槍說法根本是「狗屁」，他要ＩＣＥ執法人員立刻離開明尼蘇達州。

社群媒體上流傳的影片，也讓外界懷疑川普政府說法。影片顯示，一輛紅褐色本田休旅車部分擋住了一條道路，正在當地值勤的ＩＣＥ人員走向這輛車，命令司機打開車門並抓住門把。這輛車開始向前行駛，站在車前的另一名ＩＣＥ人員拔槍，近距離至少開了兩槍，隨後在車輛駛向他時跳開。

紐約時報說，這輛車看來是想離開，而非衝撞執法人員。事件發生後，一大群民眾聚集在現場向ＩＣＥ人員抗議。

當地媒體報導，死者是卅七歲女子古德，她是一名美國公民，育有三個孩子。死者母親形容女兒「極富同情心」，不是會去對抗ＩＣＥ探員的那種人，她說她女兒「當時可能嚇壞了」。