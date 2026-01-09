美要退「氣候綱要公約」 專家：放棄氣候治理 自我孤立

美國總統川普七日宣布新一波退群行動，其中退出聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）影響最大，退出後美國不再參與相關氣候會議，阻礙全球對抗氣候變遷行動，也傷害美國在全球環保綠能領域話語權。

UNFCCC於一九九二年制訂，大多數國家都是締約國。這項條約提供二○一五年「巴黎氣候協定」法律基礎，該協定旨在將全球氣溫控制在相對安全水平。

川普已採取措施讓美國退出巴黎氣候協定，將於廿日生效。川普退出UNFCCC後，未來要重新加入還牽涉到國會同意，難度更高。

這些舉措加強美國在對抗氣候變遷方面的孤立狀態，不僅表明美國拒絕參與全球外交，也冒犯面臨氣候災難的數十億人，他們被日益嚴重的野火、風暴和乾旱折磨，以及糧食供應短缺等威脅。

賓州大學教授加爾布雷斯表示：「這是在向全世界發出強烈訊號，美國鄙視對世界至關重要的氣候政策。」

拜登政府的白宮氣候顧問麥卡錫表示，「這是短視、令人尷尬且愚蠢的決定」，並說川普正在拋棄數十年來的全球合作成果。她說：「本屆政府讓我國喪失影響數兆美元投資、政策和決策的能力，這本來可以增進我們的經濟，並保護我們免受肆虐全國、代價高昂的災害破壞。」

川普退出氣候合作，正值美國競爭對手中國大陸主導未來清潔能源科技之際。澳洲、英國和歐盟等美國盟友，也在推動減少溫室氣體排放並大力發展再生能源。

專家警告，若缺少美國合作，全球要在抑制溫室氣體與推動減排承諾取得實質進展，難度恐將升高。拜登政府氣候特使柯瑞表示，美國退出氣候合作「等於給中國一份大禮，也給想逃避責任的汙染者免罪金牌」。

美國向聯合國正式提交通知後，退出公約於一年後生效。一旦生效，美國將不再參與年度氣候談判。

川普政府已廢除氣候法規、移除了政府網站的氣候變遷科學數據，並阻礙風力和太陽能發展，甚至還委託撰寫一份聯邦報告淡化全球暖化風險。

目前尚沒有國家跟進美國退出巴黎氣候協定和UNFCCC，美國退出舉動是否會促使其他國家效法有待觀察。