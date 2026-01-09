三大考量 川普奪格陵蘭勢在必得

美國總統川普從第一任期以來，便「心心念念」掌控格陵蘭，背後主要有三大核心考量，包括軍事國安、北極航道主導權，以及關鍵礦產資源。

人口約5.7萬的格陵蘭島位於美國與俄羅斯之間，長期被視為具高度戰略重要性，尤其是北極安全議題。

首先，在軍事上，格陵蘭同時位於所謂的「格陵蘭-冰島-英國缺口」（GIUK Gap），即連結北極與大西洋的重要海軍咽喉點，介於格陵蘭、冰島與英國之間。

第二，格陵蘭很接近正在成形中的北極航運路線。隨著冰層快速融化，相較於蘇伊士運河，亞洲與歐洲之間的航行時間有望大幅縮短。

第三，格陵蘭具有極高的經濟利益，因為有大量尚未開發的天然資源，包括石油、天然氣、關鍵礦物，及豐富的稀土元素。