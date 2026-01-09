川普奪格陵蘭 步步進逼 分秒必爭制定各種商業交易選項、強化連結

美國國務卿魯比歐7日表示，下周將前往丹麥，與該國官員討論格陵蘭議題，但暗示美國總統川普希望接管格陵蘭的目標並未退讓。同時，川普團隊據悉正為他的格陵蘭願景，爭分奪秒地制定各種商業交易選項、及強化與格陵蘭連結的方式。

魯比歐7日表示，「我下周將和他們（丹麥官員）開會，屆時我們將有那些（掌控格陵蘭的）對話」。他在被問到白宮日前表示不排除動用美軍取得格陵蘭的說法時表示，所有的美國總統，都會保留「透過軍事武力」處理被視為國安威脅的選項，但「身為外交官，也就是我現在的身分與我們的工作，我們總是偏好以不同的方式解決」。

下周的會議是由丹麥與格陵蘭官員提出，格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）向媒體表示，她將與會。若美國以軍事手段從長期盟友丹麥奪取這座礦產豐富的自治島嶼，勢將在北約內部掀起巨大震撼，並加深川普與歐洲領袖之間的裂痕。

川普2019年第一任期曾提出希望掌控格陵蘭，2025年剛上任時再度提出，之後沉寂許久，他最近又在以武力拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，提出這個構想，已讓這項議題成為川普幕僚團隊的優先，研擬一系列潛在選項。

彭博資訊報導，目前美國官員聚焦以運用商業協議，擴大美國在格陵蘭的活動，包括稀土採礦計畫、水力發電及其他事業，但這些計畫可能仍不足以川普希望迅速看到重大成果的要求。知情人士說，美國目前並未認真考慮動武。