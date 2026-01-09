川普奪格陵蘭 步步進逼 分秒必爭制定各種商業交易選項、強化連結

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普團隊據悉正為他的格陵蘭願景，爭分奪秒地制定各種商業交易選項、及強化與格陵蘭連結的方式。美聯社
川普團隊據悉正為他的格陵蘭願景，爭分奪秒地制定各種商業交易選項、及強化與格陵蘭連結的方式。美聯社

美國國務卿魯比歐7日表示，下周將前往丹麥，與該國官員討論格陵蘭議題，但暗示美國總統川普希望接管格陵蘭的目標並未退讓。同時，川普團隊據悉正為他的格陵蘭願景，爭分奪秒地制定各種商業交易選項、及強化與格陵蘭連結的方式。

魯比歐7日表示，「我下周將和他們（丹麥官員）開會，屆時我們將有那些（掌控格陵蘭的）對話」。他在被問到白宮日前表示不排除動用美軍取得格陵蘭的說法時表示，所有的美國總統，都會保留「透過軍事武力」處理被視為國安威脅的選項，但「身為外交官，也就是我現在的身分與我們的工作，我們總是偏好以不同的方式解決」。

下周的會議是由丹麥與格陵蘭官員提出，格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）向媒體表示，她將與會。若美國以軍事手段從長期盟友丹麥奪取這座礦產豐富的自治島嶼，勢將在北約內部掀起巨大震撼，並加深川普與歐洲領袖之間的裂痕。

川普2019年第一任期曾提出希望掌控格陵蘭，2025年剛上任時再度提出，之後沉寂許久，他最近又在以武力拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，提出這個構想，已讓這項議題成為川普幕僚團隊的優先，研擬一系列潛在選項。

彭博資訊報導，目前美國官員聚焦以運用商業協議，擴大美國在格陵蘭的活動，包括稀土採礦計畫、水力發電及其他事業，但這些計畫可能仍不足以川普希望迅速看到重大成果的要求。知情人士說，美國目前並未認真考慮動武。

美國 川普 丹麥

延伸閱讀

川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

委內瑞拉變天！白宮大曬川普霸氣照 配字「FAFO」原來是這意思

美最高院可能9日宣判 對等關稅若違法…聯邦恐退稅1335億

相關新聞

川普宣布退出66個國際組織 學者憂：讓中俄有機可乘

美國總統川普七日簽署行政命令，宣布美國將退出六十六個國際組織，其中卅一個與聯合國體系相關，包括聯合國人口機構，以及全球氣...

美要退「氣候綱要公約」 專家：放棄氣候治理 自我孤立

美國總統川普七日宣布新一波退群行動，其中退出聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）影響最大，退出後美國不再參與相關氣候會...

談格陵蘭…魯比歐下周會丹麥官員 白宮：阻俄、中侵略北極

美國總統川普下令突襲委內瑞拉後，表明將取得格陵蘭，外界關注美國是否可能對北約盟友丹麥動武。美國國務卿魯比歐表示，下周將與丹麥官員會晤磋商格陵蘭議題。

川普：退出66個國際組織 近半數是聯合國體系

美國總統川普7日宣布退出66個國際組織、條約、委員會與諮詢小組，其中有31個與聯合國體系相關，包括聯合國人口機構，以及全...

川普奪格陵蘭 步步進逼 分秒必爭制定各種商業交易選項、強化連結

美國國務卿魯比歐7日表示，下周將前往丹麥，與該國官員討論格陵蘭議題，但暗示美國總統川普希望接管格陵蘭的目標並未退讓。同時...

三大考量 川普奪格陵蘭勢在必得

美國總統川普從第一任期以來，便「心心念念」掌控格陵蘭，背後主要有三大核心考量，包括軍事國安、北極航道主導權，以及關鍵礦產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。