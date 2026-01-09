川普宣布退出66個國際組織 學者憂：讓中俄有機可乘

美國總統川普七日簽署行政命令，宣布美國將退出六十六個國際組織，其中卅一個與聯合國體系相關，包括聯合國人口機構，以及全球氣候談判基礎的「聯合國氣候變化綱要公約」。

白宮發布聲明指出，川普已指示停止支持六十六個國際組織，包括卅一個聯合國組織，涵蓋聚焦氣候、勞工等議題的機構、委員會與諮詢小組，還退出全球最大環保組織「國際自然保護聯盟」等卅五個非聯合國組織。國務院表示，相關審查仍在進行中，未來不排除退出更多國際組織。

國務院在聲明中說，這些機構「職掌範圍重複、管理不善、不必要、浪費資源、運作不佳」，並指其「被某些行動者的利益所挾持」，推進與美方利益相牴觸的議程，甚至「威脅美國主權、自由與整體繁榮」。川普政府並將其中部分組織定性為迎合多元與覺醒文化倡議。

美國國務卿魯比歐說，「納稅人的數十億美元流向外國勢力，損害美國人民利益的日子已不復返」。他說，川普明確表示，美國民眾的血汗錢不該再浪費在這些機構上。

川普政府先前已宣布退出多個國際機構，包括世界衛生組織、聯合國人權理事會以及聯合國教科文組織。

川普這波新退群行動，以退出「聯合國氣候變化綱要公約」影響最深遠。專家警告，若缺少美國合作，全球要在抑制溫室氣體與推動減排承諾上取得實質進展，難度恐將升高。

紐約時報指出，川普此舉，凸顯當今美國外交政策路線是排斥國際共識與建立聯盟，幾乎完全聚焦於展現美國力量與主導地位。

美國前官員和學者警告，退出這些機構將造成權力真空，並讓美國的對手有機可乘。例如，中國與俄羅斯都是「全球反恐論壇」、「國際能源論壇」、「國際再生能源署」成員，也參與聯合國「國際法委員會」、「建設和平委員會」、「文明聯盟」以及「常規武器登記制度」。美國這次退出了上述所有的機構。

智庫「國際危機組織」分析師福蒂表示，美國現在對多邊主義的態度是，「要嘛照我的方式、要嘛走人」，也就是國際合作必須依華府設定的條件。