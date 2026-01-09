川普：退出66個國際組織 近半數是聯合國體系

美國總統川普7日宣布退出66個國際組織、條約、委員會與諮詢小組，其中有31個與聯合國體系相關，包括聯合國人口機構，以及全球氣候談判基礎的聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC），顯示美國進一步撤出全球合作體系，落實其美國優先的政策。

白宮透過社群發布聲明指出，川普已指示暫停美國對66個組織、機構與委員會的支持；多數目標與聯合國相關，涵蓋聚焦氣候、勞工等議題的機構、委員會與諮詢小組。針對聯合國機構而言，所謂「退出」是指在法律允許範圍內，停止參與該機構活動或對其提供資金。

國務院在聲明批評，這些機構「職掌範圍重複、管理不善、不必要、浪費資源、運作不佳」，並指其「被某些行動者的利益所挾持」，推進與美方利益相抵觸的議程，甚至「威脅美國主權、自由與整體繁榮」。川普政府並將其中部分組織定性為迎合多元與覺醒文化倡議。

國務卿魯比歐同日也透過聲明說，退出的組織名單是政府對浪費、低效和有害的國際組織進行審查後確立，其他國際組織還在審。

在氣候議題上，美國身為全球最大排放國與大型經濟體，此次退出UNFCCC，被視為華府與國際氣候治理機制拉開距離的最新一步。UNFCCC是1992年由198個國家達成的協議，內容是以資金支持開發中國家的氣候變遷相關行動，這項框架也成為巴黎協定的基礎條約。川普去年重返白宮便已退出巴黎協定。

川普政府先前已暫停資助世界衛生組織（WHO）、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）、聯合國人權理事會與聯合國教科文組織（UNESCO）等機構。智庫「國際危機組織」資深聯合國分析師福蒂（Daniel Forti）指出，美國對多邊主義的態度正在「定型」，呈現「要嘛照我的方式、要嘛走人」的路線，也就是國際合作必須依華府設定的條件推進。