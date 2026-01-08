中國大陸加強對日出口管制 是否動用「稀土牌」引關注

中國宣布加強「軍民兩用物項」對日出口管制，是否祭出極具殺傷力的「稀土牌」引發高度關注。根據試算，若中國對日稀土出口限制持續3個月，日本經濟損失恐高達6600億日圓。不過也有意見認為，中國不敢真的祭出稀土牌，因為若導致日企離開中國，反傷及自身。

日本電視台、日本富士新聞網（FNN）報導，中國政府突然宣布要加強「軍民兩用物項」對日出口管制，但沒有明示具體內容。正在沖繩訪問的日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，「（中國宣布的）軍民兩用物項，究竟會對防衛相關產業造成何種影響，目前仍難以判斷」。

「軍民兩用物項」是可同時用於軍事與民間的物項，例如GPS設備，軍事上用於引導飛彈精準命中目標，但在日常生活中用於汽車導航系統。根據中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」，兩用物項出口管制清單有多達1005項。

目前最大焦點在於管制對象是否涵蓋稀土。稀土被廣泛應用在電動車與油電車的馬達；在智慧型手機中，稀土用於顯示器、內建相機的對焦與防震等功能，也被用於LED等設備，是現代社會不可或缺的重要資源。

日本長期高度依賴中國進口稀土，雖然一度降低對中國的依存度，但根據最新數據，日本稀土進口來源仍有7成以上來自中國。

相關人士分析，中方將此次措施的理由，歸因於日本首相高市早苗近期有關「台灣有事」的發言，「中國已經給了高市首相足夠時間撤回發言，但她並未採取相關行動，因此北京才打出了日本最不願意看到的稀土牌。」

報導稱，有中國政府相關人士接受日本電視台採訪時說，「出口管制對象當然包括稀土」。然而，中國官方至今尚未明確說明稀土是否正式列入出口管制範圍。

一名駐北京的日本政府相關人士指出，「這應該是在製造宣傳效果，一半帶有威嚇性質」，目的在於製造不安，讓日本陷入混亂。

熟悉中國情勢的神田外語大學教授興梠一郎認為，「其實中國不是真的想禁止稀土出口，如果真有此意，應該老早就明確說出來。現在刻意保持模糊，是因為還沒有下定決心，只是在釋放威嚇訊號。」

他指出，中國目前景氣低迷，如果加速日本企業撤離中國，反而會對中國自身造成重大傷害。

但他也表示，「不論最後是否實施（禁止稀土出口），這本身就是一場情報戰，目的在於分化日本國內輿論。日本應該避免過度反應，冷靜應對。」

日本政府昨天已經向中方表示強烈抗議，並要求撤回相關措施。如果稀土被列入管制範圍，根據野村總合研究所首席經濟學家木內登英估算，日本經濟在3個月內的損失可能高達6600億日圓（約新台幣1330億元）。

如果稀土被管制出口，預料也將推升中古車價格。從事中古車買賣業者表示，「如果供應跟不上，（中古車）價格上漲也沒辦法。」

事實上，去年就曾經因為稀土問題導致新車生產中斷。當時中國為了反制美國總統川普的關稅政策，限制對美國出口稀土，導致福特汽車製造工廠一度停工，日本鈴木汽車的Swift車款也因為零件短缺暫停生產。