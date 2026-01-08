日媒：日本酒出口大陸通關延宕 疑受高市發言影響

日本媒體報導，日本出口至中國的食品等商品，尤其是日本酒，近期通關所需時間比以往更長，疑似可能與日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時，稱「台灣有事」可能構成「日本存亡危機事態」有關。

朝日電視台、共同社報導，相關人士透露，受到影響的包括日本酒、加工食品與冷凍食品等。部分過去能夠順利完成手續的貨物，最近出現文件被退回、要求補件等情況，導致通關作業延宕。

根據日本農林水產省，日本酒對中國出口額在2024年為116億日圓，在各國與地區中居首。

相關人士稱，日本出口的酒類抵達中國後，通關手續比平時多了數週，甚至1個月，尤以日本酒被卡關最久，被認為「日本酒是日本的象徵，所以被盯上了。」

雖然日本商品卡關，與高市發言的直接關連性尚未被證實，但相關人士指出，卡關狀況自去年11月高市發表相關言論後開始明顯增加。

目前通關受阻的案例已確認發生在天津、上海等多個港口，日本政府相關單位已接獲多家企業反應。日本方面已經向中國當局提出要求，希望中方以公正且妥適的態度應對。