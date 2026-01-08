快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

憂不公平競爭…法國農民駕駛曳引機進入巴黎 抗議貿易協議

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
法國農民今天駕駛曳引機進入巴黎，表達他們對歐洲聯盟與南美「南方共同市場」貿易協議的憤怒。法新社
法國農民今天駕駛曳引機進入巴黎，表達他們對歐洲聯盟與南美「南方共同市場」貿易協議的憤怒。法新社

法國農民今天駕駛曳引機進入巴黎，表達他們對歐洲聯盟與南美「南方共同市場（Mercosur）」貿易協議的憤怒。農民擔心該協議將造成不公平競爭，而法國政府則警告將不會容忍「非法」抗議行動。

法新社報導，數十輛曳引機在黎明前抵達巴黎，穿行市區，有些停在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近，另一些則到達凱旋門（Arc de Triomphe）。這場抗議由農民團體「鄉村聯盟」（Rural Confederation）發起。

該團體一個地方分會的共同負責人杜克盧（LudovicDucloux）表示：「我們說過要來巴黎，我們真的來了。」

其中一輛曳引機掛著「反對南方共同市場」（NoTo Mercosur）的標語，指的正是歐盟與「南方共同市場」達成的貿易協議。

這項協議若生效，將形成全球最大的自由貿易區之一，並有助於由27國組成的歐盟向拉丁美洲出口更多汽車、機械、葡萄酒與烈酒。

但法國農民擔心，來自農業大國巴西及其鄰國的廉價農產品，將以低價競爭，壓低法國農產品價格。

來自法國西北部厄爾省（Eure）的49歲農民科尼耶（Damien Cornier）告訴法新社：「我們不是來鬧事。」「我們只想好好工作，靠務農維生。」

農民 法國 巴黎 農產品 貿易協議 歐盟 自由貿易 葡萄酒

延伸閱讀

影／誰規定一定要挑戰最快？法國小車締造紐柏林單圈「最慢」紀錄！

稱「已解決大部分問題」 印度經濟顧問：與美貿易協議可望明年3月敲定

反悔了？FT：印尼告知美國無法同意貿易協議部分承諾 希望重新談判

包含台積電！川普與台談判貿易協議 台灣企業將投資、代訓美國員工

相關新聞

李在明施政支持率61% 對中關係立場民意兩極

最新民調結果顯示，南韓總統李在明的施政支持率較2週前上升2個百分點，來到61%；至於與中國關係立場，支持應保持距離與應保...

反對丹麥參與 格陵蘭在野黨領袖籲與美直接對話

格陵蘭最大反對黨方向黨黨魁、也是格陵蘭獨立最重要政治聲音的布羅伯格向路透社表示，格陵蘭應在沒有丹麥參與的情況下，與美國政...

憂不公平競爭…法國農民駕駛曳引機進入巴黎 抗議貿易協議

法國農民今天駕駛曳引機進入巴黎，表達他們對歐洲聯盟與南美「南方共同市場（Mercosur）」貿易協議的憤怒。農民擔心該協...

學者：北京對日最強施壓已過 仍握軍事與經濟手段

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，學者指出，相關言論雖讓日中緊張升高，但並未實質改變中國戰略或日本政策方...

結束訪中行程 李在明評價：為修復韓中關係奠定基礎

南韓總統李在明今天評價稱，此次訪問中國為全面恢復韓中關係奠定了堅實基礎。李在明4日展開對中國為期4天3夜的國是訪問，成為...

伊朗示威潮席捲31省 衝突迭起群眾呼推翻神職統治口號

伊朗安全部隊今天動用催淚瓦斯驅散抗議民眾。經濟情勢惡化在這個伊斯蘭共和國引爆怒火，民眾持續挑戰當局。與此同時，流亡海外的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。