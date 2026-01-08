快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

中國大陸黃海構造物爭議 韓外交部：中方允遷移管理設施

中央社／ 首爾8日專電

南韓外交部今天表示，對中國在黃海（南韓稱西海）設置構造物引發的爭議，韓中雙方已取得諒解與共識，中方承諾遷移其中配備直升機停機坪和居住空間的管理設施，但實際執行仍需一段時間。

韓聯社報導，南韓外交部官員今天向媒體說明，指中方雖承諾搬遷，但考慮到相關準備工作，可能會花費一些時日。

南韓總統李在明7日在上海向隨行記者團表示，中國就黃海設置的構造物明確表示，相關構造物內沒有所謂「無人機魚」等軍事用途裝備，而是水產養殖設施。目前相關區域共有兩處養殖設施，以及用於管理與保護的配套設施。中方已明確表態，將移除該管護構造物，移除工作預計即將啟動。

報導指出，中國政府在黃海共設置3個構造物，其中以配備直升機停機坪和居住空間的管理設施最具爭議。

據報導，為避免日後發生類似爭議，韓方已提議在共同水域內精準劃定中間線，但韓方主張以雙邊海岸線的中線劃分，中方則認為應考慮海岸線長度、人口及大陸棚型態來劃分，界線會比以中線為標準來得更靠近朝鮮半島，雙方對此仍未取得共識。

另外，南韓海洋警察廳今天表示，將在1月中旬於韓中共同管理水域部署3000噸級新型巡邏艦，以掌握中方構造物的位置、外型變化、人員活動等動向。但這項措施為南韓海警持續推進的警備強化計畫，與這次會談內容無關。

韓國 中方 外交部

延伸閱讀

李在明施政支持率61% 對中關係立場民意兩極

李在明結束訪中行程 PO企鵝照盼與金正恩會面

中國機器人「遠征A2」握手李在明 笑稱「受寵若驚呢」

習近平態度放軟吐27字 李在明：「限韓令」可望逐步化解

相關新聞

李在明施政支持率61% 對中關係立場民意兩極

最新民調結果顯示，南韓總統李在明的施政支持率較2週前上升2個百分點，來到61%；至於與中國關係立場，支持應保持距離與應保...

反對丹麥參與 格陵蘭在野黨領袖籲與美直接對話

格陵蘭最大反對黨方向黨黨魁、也是格陵蘭獨立最重要政治聲音的布羅伯格向路透社表示，格陵蘭應在沒有丹麥參與的情況下，與美國政...

憂不公平競爭…法國農民駕駛曳引機進入巴黎 抗議貿易協議

法國農民今天駕駛曳引機進入巴黎，表達他們對歐洲聯盟與南美「南方共同市場（Mercosur）」貿易協議的憤怒。農民擔心該協...

學者：北京對日最強施壓已過 仍握軍事與經濟手段

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，學者指出，相關言論雖讓日中緊張升高，但並未實質改變中國戰略或日本政策方...

結束訪中行程 李在明評價：為修復韓中關係奠定基礎

南韓總統李在明今天評價稱，此次訪問中國為全面恢復韓中關係奠定了堅實基礎。李在明4日展開對中國為期4天3夜的國是訪問，成為...

伊朗示威潮席捲31省 衝突迭起群眾呼推翻神職統治口號

伊朗安全部隊今天動用催淚瓦斯驅散抗議民眾。經濟情勢惡化在這個伊斯蘭共和國引爆怒火，民眾持續挑戰當局。與此同時，流亡海外的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。