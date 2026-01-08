學者：北京對日最強施壓已過 仍握軍事與經濟手段

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，學者指出，相關言論雖讓日中緊張升高，但並未實質改變中國戰略或日本政策方向。然而，中國未來仍可能透過軍事與經濟手段施壓日本，特別是以經濟作為槓桿，已使日本社會出現警覺與共識。

日本防衛省智庫「防衛研究所」中國研究室長增田雅之，與東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠今天在日本外國特派員協會（FCCJ）以「台灣議題引發的日中對立」為題舉行記者會。

增田指出，台灣是中國的核心議題，中方對此幾乎不可能展現務實或彈性態度。更何況，高市發言當時正值解放軍高層整肅與人事重組期間，包括中央軍委在內，正處於中國國家主席習近平進一步鞏固軍權的階段，也使得北京在對外政策上更難展現柔軟姿態。

他指出，在此背景下，中國持續透過軍事行動向外釋放訊號，特別是在台灣周邊舉行軍事演習，這種展現嚇阻力的模式，可追溯至2022年美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。

●軍事訊號不只針對台灣 對日指向性升高

增田指出，值得注意的是，近期演習不僅針對台灣，也同時對美國與日本傳遞訊息。例如，中國出動包括轟炸機在內的多架軍機，從東海經由宮古海峽進入西太平洋，在戰略上具有高度象徵意義。

他觀察，中國近期的軍事訊號開始更直接指向日本。過去，北京較少釋放如此明確的軍事警告，但現在無論是軍機活動地點，或是中國軍機與俄羅斯軍機在日本周邊空域聯合飛行，都有更高的指向性。像是去年12月引發關注的「雷達照射」事件，傳達的訊息相當明確。

增田認為，中國的國防預算快速成長，規模已經遠超日本，核武能力也顯著擴張，在這種戰略環境下，北京自認為處於有利位置，因此會更傾向視軍事施壓為有效工具。未來可能持續增加透過軍事行動對日本施壓，日本需要保持高度警戒。

至於高市發言對於台灣局勢產生的影響，增田認為，中國一直未放棄為了實現統一而採取任何手段，在這種情況下，無論是否有特定政治事件或外部發言，中國都持續軍事上的準備，差別只在於這些動作是否「浮上檯面」，他認為高市的發言，本質上沒有造成重大變化或影響。

●林泉忠：最嚴重對日施壓已過 關鍵仍在北京

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠表示，雖然北京對日本的攻擊仍在持續，但最嚴重的施壓階段已經過去。回顧過去25年日中關係，可以看出主導方是北京而非東京。當北京希望改善，關係就能迅速回溫。

他指出，自1972年日中邦交正常化以來，雙方其實有過多次摩擦。2012年，因為日本將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化而引發衝突，關係低迷了2年多，是最久的一次。目前日中關係雖然尚未完全走出低谷，但不至於持續惡化，特別是美國總統川普可能再度訪中，在美中互動之後，日中關係在1、2年內出現改善契機的可能性仍存在。

針對「是否因為高市把不該說的話說出口，導致日中關係惡化」，林泉忠表示這「某種程度上是事實」，但必須知道，高市說的內容本來就是日本政府在政策層面上實際正在做的事，只是過去多半不對外明說，而此次差別在於「被公開說出口」。

林泉忠指出，日本並沒有因為這次爭議而改變政策，未來也不會因此完全迴避台灣議題，特別是在強化西南諸島防衛、深化與歐美的安全合作等方向上，政策推進仍將持續。

不過，林泉忠也坦言，日中關係的緊張程度，確實會對日台互動產生實際影響。他指出，一些象徵意義較高的互動，例如台灣高層官員訪問日本，在目前氛圍下將變得更困難。「日中關係穩定時，日台關係就比較容易推進；日中關係緊張時，日台關係就會變得困難。」

針對中國是否可能操作「琉球地位未定論」對日施壓，林泉忠認為，北京在官方層級採取行動的可能性不高。

他指出，雖然中國媒體近來頻繁討論沖繩地位，但這類論述多停留在輿論與學界層次，並非近期才出現的現象。從1972年日中邦交正常化所建立的「相互尊重主權與領土完整」原則來看，北京若正式否定沖繩屬於日本，將動搖自身對外政策的一致性。

林泉忠指出，中國政府在官方地圖與正式文件中，始終將沖繩視為日本一部分；沖繩社會本身也未出現支持「獨立論」的主流民意。即使北京在外交上提出相關主張，國際社會跟進的可能性也極低，反而可能引發日本在台灣、香港、西藏、新疆等議題上加強質疑中國主權的正當性，對北京而言得不償失。

針對此次爭議對台海局勢的實質影響，林泉忠認為，應以較長時間軸來觀察，而非僅從短期外交摩擦下結論。「究竟是正面影響還是負面影響，不能只看一時的外交摩擦就下結論。」

增田也持類似看法。他指出，台海風險的根源在於中國是否選擇動用武力，以及相關軍事能力是否成熟，而非單一國家的政治發言。從這個角度來看，相關言論更多是「讓原本存在的風險浮上檯面」，而非創造新的危機。

●經濟施壓風險仍在 日本提前布局因應

至於中國未來是否會施加更多經濟壓力，增田表示，據目前觀察確實存在可能性，但日本其實做了相當多準備，像是近年來推動的經濟安全保障政策，包括降低對中國稀土的高度依賴。過去日本對中國稀土的依存度曾高達9成以上，但透過政策引導與產業調整，以所謂「中國加一」（China Plus One）策略，逐步分散風險。

至於這次事件究竟會對日本經濟造成多大實質衝擊，目前仍難下定論。增田表示，觀光客減少短期會帶來較明顯影響，但整體來看，日中的經濟關係仍維持基本運作。不過，這次事件清楚顯示，中國確實會將經濟手段作為施壓工具，這對日本社會具有重要警示意義。