結束訪中行程 李在明評價：為修復韓中關係奠定基礎

南韓總統李在明今天評價稱，此次訪問中國為全面恢復韓中關係奠定了堅實基礎。李在明4日展開對中國為期4天3夜的國是訪問，成為6年來首位訪問中國的南韓領導人，昨天夜間回國。

韓聯社報導，李在明在主持召開青瓦臺首席秘書和輔佐官會議時做出如上表述。他還評價稱，此訪為兩國深化經濟、文化等全方位合作與交流打下了穩定基礎。

李在明強調，在冷酷的國際秩序中，沒有永遠的敵人、盟友和規則，南韓的命運取決於我們自主開拓、以國家利益至上的實用外交。政府今後將積極推進靈活且周到的務實外交，與周邊國家擴大合作範圍。

李在明此次訪問中國還包含龐大的經濟代表團，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨這四大集團掌門人在內的200多名南韓企業家，外界認為是一場務實而審慎的經濟外交布局。

李在明5日與中國國家主席習近平會談，自習近平去年11月訪韓後，短短2個月韓中雙邊領袖再度會面。。韓聯社報導，韓中首腦就每年會面達成共識。李在明還在社交平台上傳他用習近平贈送的小米智慧型手機，與習近平夫婦的自拍照。

南韓國家安保室長魏聖洛在北京舉行記者會，介紹韓中領導人會談成果。

魏聖洛表示，兩國領導人重申重啟與北韓對話的重要性。韓方確認了中方將為朝鮮半島和平與穩定發揮建設性作用的意志。韓中領導人商定將在此基礎上繼續探索實現和平的創新方案。

兩國領導人還談及中方在黃海設構造物問題。雙方商定，在海域劃界尚未確定的情況下，兩國將力促從今年起舉行副部級劃界會談。

對於鬆綁「限韓令」等文化交流，兩國領導人商定，從圍棋、足球等領域逐步擴大交流，通過工作層協商探索影視劇等領域合作方案。兩國首腦還就努力消除兩國國內出現的「仇韓」「厭中」情緒達成共識。

魏聖洛又表示，韓中首腦會談長達90分鐘，較原定安排延長30分鐘。包括歡迎儀式、首腦會談、諒解備忘錄（MOU）簽署儀式和國宴在內，李在明和習近平共計交流超過4小時。習近平在會談結尾表示，李在明此訪意義深遠，為中韓開闢新時代奠定了牢固基礎。

報導又表示，韓中首腦還通過此次會談就每年會面達成共識，並商定推動兩國國防部門深化溝通和交流，保障地區和平與穩定。

李在明6日在北京分別與中國國務院總理李強與全國人大常委會委員長趙樂際會面。根據韓媒報導，李在明在與李強見面時強調，要把今年作為韓中關係全面恢復的元年。