緬甸前克倫領袖宣稱獨立建國 恐加劇與緬軍緊張關係

緬甸舉行大選之際，已故克倫民族聯盟（KNU）領袖蘇波妙之子奈爾達妙5日單方面宣布脫離緬甸，成立「哥都禮共和國」，並自封首任總統。分析指出，此聲明恐加劇與緬軍的緊張關係，並可能引發更嚴厲的鎮壓行動。

泰國鮮新聞（Khaosod）和民族報（The Nation）7日報導，活躍在緬甸邊境米瓦迪（Myawaddy）地區的奈爾達妙（Nerdah Mya）5日宣布成立「哥都禮共和國」（Republic of Kawthoolei）。

奈爾達妙是緬甸東部少數民族地方武裝組織「克倫民族聯盟」（Karen National Union, KNU）已故領袖蘇波妙（Bo Mya）的兒子。

報導指出，奈爾達妙宣稱成立新政府，並自封為「哥都禮共和國」總統，他宣布成立新政府中還包括總理職位，此舉使該區域成為高度緊張的衝突熱點。因這代表脫離「克倫民族聯盟」框架，新政府宣稱將採取更強硬路線，致力恢復克倫族完全自治。

民族報引述分析人士指出，此聲明恐加劇與緬甸軍方的緊張關係，並可能引發更嚴厲的鎮壓行動及泰境邊境的戰事升級，引發對當地安全及可能爆發新難民潮的擔憂。

清邁大學政治學與公共管理學院講師提迪武（Thitiwut Boonyawongwiwat）告訴民族報，哥都禮軍（KTLA）是由「克倫族保衛組織」（Karen NationalDefense Organization，KNDO）前指揮官奈爾達妙在2022年7月17日成立。

提迪武認為，哥都禮軍的出現與「克倫民族聯盟」長期以來的組織結構決裂直接相關，聯盟成立於1947年，數十年來一直被視為克倫民族主義的核心組織。

提迪武表示，克倫邦哥都禮軍此時宣稱建立主權國家，應該被理解為是一個克倫武裝團體的立場，而不是整個克倫族的共識。

他說，與其說是立即可行的建國行動，不如將其視為在未來談判中，提高政治訴求的方式，藉此強化自身在戰後權力重組與政治協商中的籌碼。不過，其可行性與能否獲得跨派系支持，仍需觀察。

民族報報導，泰國當局正密切監控各方動向，以防止暴力蔓延至邊境。