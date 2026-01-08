菲律賓馬永火山活動加劇 近千戶家庭撤離

快訊

中央社／ 馬尼拉8日專電
圖為2023年6月馬永火山噴出熔岩與有毒氣體。美聯社
呂宋島南部艾爾貝省（Albay）永火山（Mayon Volcano）持續出現危險活動，多次發生火山碎屑密度流（PDC），火山灰飄落至多個城鎮，迫使近千戶家庭撤離家園。

馬永火山6日出現內部的岩漿上升，火山頂端正形成熔岩穹丘等情況，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）將它的警戒等級從2級上調至3級，維持迄今。

菲律賓火山警戒機制共分6級，0意味著火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。

根據Phivolcs今天中午發布的公告，馬永火山於上午6時51分發生山頂熔岩穹丘崩塌，觸發火山碎屑密度流，並產生灰白色伴生的灰雲柱，高度達1000公尺，向西北偏西方向飄移。

自今天凌晨開始，Phivolcs記錄到40起火山碎屑密度流事件，顯示山頂熔岩穹丘仍處於高度不穩定狀態，週邊市鎮均通報出現薄層火山灰飄落事件。

Phivolcs嚴禁民眾進入半徑6公里的永久危險區（PDZ），航空器也不得接近火山空域。

另外，Phivolc在過去1天也記錄到1起火山地震、162次落石事件，火山口可見紅光，顯示岩漿仍接近地表；1月5日測得二氧化硫排放量為702公噸，而地表監測則持續顯示火山膨脹變形，反映岩漿壓力仍在累積。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天中午的報告，6日迄今計有975戶家庭受到影響，相當於3555人，其中，有963戶家庭被安置於13處臨時避難所。

艾爾貝省政府持續處於高度警戒狀態，為火山活動升級作準備，包括可能擴大撤離行動。

菲律賓地處環太平洋火山帶，境內活火山超過20座，根據Phivolcs資料，馬永火山在過去10年間發生過20次噴發。

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

美國2026年1月7日晚間，美國聯邦政府的執法人員在明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）開槍射殺了一名37歲女子Renee Nicole Good，成了川普第二任期加強取締無證移民後的第5起死亡事件。明尼蘇達州及地方官員要求川普政府立刻停止打壓明尼蘇達州境內的移民，但聯邦政府則強調當下開槍是出於自衛的合法手段，否認執法過當的說詞。

為何川普硬要格陵蘭？三大因素：除了稀土、飛彈 竟跟「融冰」有關

針對格陵蘭控制權爭議，美國國務卿魯比歐7日表示，下周將赴丹麥會見該國領袖，但他仍堅持美國總統川普打算接管格陵蘭的目標，並...

李在明結束訪中行程 PO企鵝照盼與金正恩會面

南韓總統李在明昨天晚間在一則社群媒體貼文中，將自己和北韓領導人金正恩比作一對親暱的企鵝，藉此敦促金正恩與他會面

緬甸前克倫領袖宣稱獨立建國 恐加劇與緬軍緊張關係

緬甸舉行大選之際，已故克倫民族聯盟（KNU）領袖蘇波妙之子奈爾達妙5日單方面宣布脫離緬甸，成立「哥都禮共和國」，並自封首...

伊朗示威升溫！嗆「獨裁者去死」 總統令不鎮壓經濟抗議活動

伊朗反政府示威遍地開花，抗議學生嗆「獨裁者去死」。總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日下令安全部隊，...

