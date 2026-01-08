秘魯北部5.5地震 厄瓜多也有感

美國2026年1月7日晚間，美國聯邦政府的執法人員在明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）開槍射殺了一名37歲女子Renee Nicole Good，成了川普第二任期加強取締無證移民後的第5起死亡事件。明尼蘇達州及地方官員要求川普政府立刻停止打壓明尼蘇達州境內的移民，但聯邦政府則強調當下開槍是出於自衛的合法手段，否認執法過當的說詞。

2026-01-08 12:18