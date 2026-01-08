秘魯北部5.5地震 厄瓜多也有感

快訊

中央社／ 利馬8日綜合外電報導

德國地球科學研究中心（GFZ）表示，秘魯北部今天發生規模5.5地震。美國地質調查所（USGS）也提到秘魯北部靠近厄瓜多邊境地區發生規模5.5地震，兩國均有震感。

路透社報導，德國地球科學研究中心說，地震震源深度10公里。不過根據新聞機構BNO News報導，美國地質調查所說，地震約於當地時間凌晨0時17分發生，震源深度約107公里。

據報震央位於秘魯北部偏遠地區，最近的城鎮是厄瓜多的揚察薩（Yantzaza）。

兩國部分地區均有感。厄瓜多的約哈（ Loja）居民通報地震搖得很大且很久，瓜亞基爾（Guayaquil）的民眾則形容輕微至中度搖晃。

秘魯方面，北部城市皮烏拉（Piura）、奇克拉約（Chiclayo）、杜比斯（Tumbes）及特魯希略（Trujillo）等通報搖晃，甚至遠至首都利馬（Lima）也有感。

