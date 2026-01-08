聽新聞
0:00 / 0:00
李在明結束訪中行程 PO企鵝照盼與金正恩會面
南韓總統李在明昨天晚間在一則社群媒體貼文中，將自己和北韓領導人金正恩比作一對親暱的企鵝，藉此敦促金正恩與他會面。
法新社報導，李在明昨天在社群媒體平台X上寫道，他期盼有朝一日，「朝鮮半島上動盪與敵對的異常狀態將被克服」。
他引用南韓熱門兒童動畫「淘氣小企鵝」（Pororothe Little Penguin）中主角「波露露」（Pororo）的名字，寫道：「去見面吧，波在明與波正恩（Go meet,Po Jae Myung and Po Jong Un）。」
「淘氣小企鵝」是南韓最成功的動畫影集之一，節目創作團隊在2000年代初期的初始製作階段，曾將部分工作外包給北韓的工作室。
自那時以來，北韓已一再宣告自己是「不可逆轉」的核武國家，與南韓的關係也降至多年來的最低點。
李在明的前任尹錫悅去年因試圖中止文人統治失敗而遭罷黜；尹錫悅被指控曾試圖挑釁平壤當局，以此作為宣布軍事統治的藉口。
李在明發表這則貼文的時機，正值他結束對中國的訪問返國。他在訪中期間，將北京定位為能將平壤帶回談判桌的合作夥伴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言