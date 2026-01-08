快訊

為何川普硬要格陵蘭？三大因素：除了稀土、飛彈 竟跟「融冰」有關

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
格陵蘭具有豐富的天然資源，也有極高的軍事價值。美聯社
針對格陵蘭控制權爭議，美國國務卿魯比歐7日表示，下周將赴丹麥會見該國領袖，但他仍堅持美國總統川普打算接管格陵蘭的目標，並未展現退讓跡象。同時間，川普團隊據悉爭分奪秒，為他的格陵蘭願景制定交易方案。

美國在上周末期間以軍事行動抓捕委內瑞拉總統，重新引發外界擔憂美國也打算強行奪取格陵蘭。路透報導，魯比歐向記者表示，川普仍保留以軍事手段達成目標的選項，但被問及美國是否可能為了強行接管格陵蘭、而危及由美國主導的北約軍事同盟時表示，「我們一向更傾向以不同方式來解決問題，這也包括委內瑞拉在內」。

若美國以軍事手段從長期盟友丹麥手中奪取這座礦產豐富的北極島嶼，勢將在北約內部掀起巨大震撼，並加深川普與歐洲領袖之間裂痕。此舉也引發美國國會反彈。多名民主黨與共和黨參議員周三表示，參議院最終預料將就相關立法進行表決，以限制川普試圖奪取格陵蘭的權力。

白宮周二進一步升高跨大西洋緊張局勢，表示川普及其團隊正在考慮「一系列選項」，要讓這個由丹麥管轄、實行自治的領土成為美國的一部分，其中甚至包括「動用美國軍隊」。另據兩名消息人士透露，魯比歐在周一晚間為國會領袖舉行的一場機密簡報中表示，目標是「購買」這座島嶼。

為何川普如此想要接管格陵蘭？主要有三大核心考量，包括軍事國安、北極航道主導權，以及關鍵礦產資源。

人口約5.7萬的格陵蘭島位於美國與俄羅斯之間，長期來被視為具有高度戰略重要性，尤其是在北極安全議題上。

首先，在軍事上，格陵蘭同時位於所謂的「格陵蘭-冰島-英國缺口」（GIUK Gap），即連結北極與大西洋的重要海軍咽喉點，介於格陵蘭、冰島與英國之間。

第二，格陵蘭很接近正在成形中的北極航運路線。隨著冰層快速融化，相較於蘇伊士運河，亞洲與歐洲之間的航行時間有望大幅縮短。

第三，格陵蘭具有極高的經濟利益，因為有大量尚未開發的天然資源，包括石油、天然氣、關鍵礦物，以及豐富的稀土元素。

政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）主管艾倫表示：「川普就是個房地產大亨」，「從未來30到50年的經濟優勢與戰略防禦來看，格陵蘭坐落在全球最具價值的不動產之一。」

確實，美國已在格陵蘭設有據點。皮圖菲克太空基地位於格陵蘭西北部，目前約有150名美軍永久駐紮於此，遠低於冷戰時期約6,000人的規模。

CNBC網站報導，華府智庫「戰略與國際研究中心」副研究員斯文森表示：「美國在格陵蘭西北部設立早期預警空軍基地是很合理的，因為俄羅斯彈道飛彈飛向美國本土的最短路徑，會經過格陵蘭與北極。」

他表示，該基地除了擁有可運作的機場外，也設有全球最北端的深水港，長期以來在監控穿越GIUK缺口的俄羅斯潛艦方面扮演關鍵角色。

斯文森說：「較新的、正在浮現的威脅或因素，是格陵蘭橫跨兩條潛在的北極航運路線，即西北航道與跨極航道。」「隨著氣候變遷使這些航道愈來愈可行，相關的商業利益也隨之增加，進一步提升了這座島嶼的國家安全價值。」

分析人士指出，格陵蘭可能成為美國擴大防禦部署的前進基地，並做為部署美國飛彈攔截系統的地點，特別是在「金穹」飛彈防禦系統計畫的背景下。這是川普政府仿效以色列「鐵穹」的重大政策。

艾倫表示：「美國需要進入北極，但目前實際上並沒有那麼多直接管道…川普想為美國打造一個『金穹』，其中一部分勢必得依賴格陵蘭。」

