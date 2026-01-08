美退聯合國氣候公約 專家：氣候變遷工作難取得進展

快訊

中央社／ 華盛頓7日專電

川普政府今天宣布以浪費資源、威脅主權等理由，美國將退出66個國際組織及公約，包括聯合國氣候變化綱要公約。專家表示，缺乏美國合作，恐會阻礙全球抑制溫室氣體的努力，氣候變遷工作將難以取得重大進展。

美國總統川普（Donald Trump）今天簽署總統備忘錄，依照他先前指示政府檢視美國參與及資助所有國際組織及公約、條約的結果，決定退出66個國際組織和公約，包括35個非聯合國組織及31個聯合國機構。確立國際氣候談判的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）也在其中。

備忘錄指出，針對聯合國機構而言，所謂「退出」是指在法律允許範圍內，停止參與該機構活動或對其提供資金。

對於美國決定退出66個國際組織，國務院在聲明中表示，「川普政府認為這些機構在職責範圍上重疊、管理不善、毫無必要、浪費資源，運作狀況不佳，被那些推動自身議程的人士所把持，與我們的利益相悖，甚至對我國主權、自由及整體繁榮構成威脅。」

聯合國氣候變化綱要公約是1992年所簽署的協議，目前共有198個締約國，為開發中國家的氣候變遷活動提供財務支援，也是巴黎氣候協定的基礎條約。

不過，川普認為氣候變遷是一場騙局，在他重返白宮不久後即宣布退出巴黎氣候協定。

美聯社報導，前白宮國家氣候顧問麥卡錫（GinaMcCarthy）表示，美國退出聯合國氣候變化綱要公約是「短視、令人尷尬且愚蠢的決定」。川普政府正在放棄美國影響數兆美元投資、政策及決策的能力，這些原本可以促進美國經濟並保護美國免受代價高昂的災害。

專家表示，在缺乏美國這個全球最大碳排放國之一與主要經濟體的合作下，要在氣候變遷方面取得重大進展將會十分困難。

科學家指出，氣候變遷是致命、代價高昂的極端天氣事件日漸增加的背後原因，包括洪水、旱災、野火、強降雨事件及危險高溫。

美國史丹佛大學（Stanford University）環境科學家、同時也是「全球碳計畫」（Global CarbonProject）主席的傑克森（Rob Jackson）表示，美國的退出恐會阻礙全球抑制溫室氣體的努力，因為這「給了其他國家藉口，推遲自身行動和承諾」。

根據白宮公布資料，美國將退出的國際組織和機構還包括無碳能源倡議（Carbon-Free EnergyCompact）、聯合國大學（United NationsUniversity）、國際棉業諮詢委員會（InternationalCotton Advisory Committee）、國際熱帶木材組織（International Tropical Timber Organization）、大西洋合作夥伴關係（Partnership for Atlantic Cooperation）、泛美地理與歷史研究所（Pan American Institute ofGeography and History）、國際藝術協會與文化機構聯盟（International Federation of Arts Councils and CultureAgencies），以及國際鉛鋅研究小組（InternationalLead and Zinc Study Group）。

