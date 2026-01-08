共艦通過大隅海峽次數創新高 近日本自衛隊基地預定地

快訊

中央社／ 東京8日綜合外電報導

共艦去年通過日本九州南部大隅海峽的次數創新高，而日本自衛隊訓練基地預定地就在這處海峽附近。日媒指出，若共艦以去年的頻率通過這處海峽，自衛隊的警戒體制可能被迫調整。

「朝日新聞」今天報導，大隅海峽以北是日本九州地區最南端的大隅半島，以南為種子島、毛島等日本離島。

根據日本領海法的附則，這處海域被列為「特定海域」，領海從領海基線向外推僅3海里（約5.5公里），海峽中央部分為公海。而外國軍艦通過大隅海峽中央部分的公海，在國際法上並沒有問題。

根據日本政府2015年的答辯書，日本在這邊設定領海為3海里的原因是「作為海洋國家、先進工業國的國際交通要衝，保障這處海峽的商船、大型貨船等船隻的自由航行，從綜合性的國家利益觀點來看，不可或缺」。

根據防衛省的資料，2003年11月曾觀測到中國海軍的潛艦一邊浮上一邊航經這處海峽；2012年4月，相隔9年又確認有中國軍艦航經大隅海峽之後，據防衛省統計，直到2022年為止，每年通過次數為0到4次不等，2023年7次，2024年10次，而2025年攀升到15次，創下歷來新高。

經過的軍艦種類包含仁海級驅逐艦與815型電子偵察艦。

大隅海峽附近的馬毛島是日本航空自衛隊基地預定地。馬毛島未來是匿蹤戰機F-35B起降訓練，與駐日美軍航空母艦艦載機「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）的場地，這座基地預計2030年3月竣工。

這些年，中國海軍艦艇之中，具備蒐集電波資訊能力的815型電子偵察艦通過大隅海峽的次數逐漸增加。「朝日新聞」擔憂，馬毛島的航空自衛隊基地落成後，飛行員受訓期間，與基地的無線通聯可能被監聽。

一名防衛省幹部推測，「中國軍方相當重視美國航空母艦與艦載機等資訊。對方可能會在附近的海峽，蒐集起降管制、戰鬥機航跡等航艦運作有關的所有資訊」。

日本駐中國前武官、笹川和平財團的研究員小原凡司指出，「自衛隊與美軍必須意識到使用馬毛島時，時常會被監視」。

日本 自衛隊

