埃及機場全面數位化 2月告別手寫出入境卡

中央社／ 開羅8日專電

埃及所有機場自2月1日起，將捨棄手寫出入境卡，全面啟用數位化入境系統，以提升旅客機場體驗，並進一步強化埃及在全球旅遊版圖上的競爭力。

「埃及國家訊息服務中心」（State InformationService，SIS）5日發布聲明，自2026年2月1日起，埃及所有機場將全面啟用數位化入境系統，旅客抵達埃及時不再需要手寫紙本入境或出境卡。

民航部長赫夫尼（Sameh El-Hefny）解釋說，為簡化加快機場旅客的出入境流程，未來旅客資訊將透過「旅客資訊預報系統」（Advanced PassengerInformation system，APIS）連接數位資料庫來進行管理，可在通關前提前審核旅客資料，並減少護照檢查延遲及失誤。

赫夫尼補充說明，預先系統也將允許線上提交和追蹤旅客簽證申請狀況，確保簽證核發速度和準確性。

赫夫尼另提及，埃及當局也在考慮擴大電子簽證和落地簽證服務範圍，並持續改善機場設施，包括地面行李運送服務和航廈間交通服務。

赫夫尼舉例說，現在第一件托運行李可在飛機抵達後20分鐘內到達行李轉盤，最後一件行李則可在40分鐘內送達。

埃及民眾薛里夫（Sherif）以如釋重負的語氣向中央社記者說，將來辦理好登機手續後或是在入境進行護照檢驗前，總算不需再到處找筆，來填寫「這個浪費時間，浪費紙張，不知所謂的東西了」。

另一名長期派駐埃及的德國籍男子克里斯（Chris）則對記者說，從回想數年前到開羅的移民署辦理居留證時，寬敞的辦公室居然看不到一台電腦，到現在埃及機場可以全面數位化，他非常樂見埃及朝向數位化管理的進展。

