快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

聽新聞
0:00 / 0:00

曾嗆哥倫比亞總統「病態」！川普證實雙方通話並邀訪白宮

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與哥倫比亞總統裴卓（右）。資料照片。法新社
美國總統川普（左）與哥倫比亞總統裴卓（右）。資料照片。法新社

美國總統川普未能獲得2025年諾貝爾和平獎後，以一場令人震驚的軍事一搏揭開2026年的序幕，下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛，哥倫比亞則屢屢被點名為他接下來的目標。不過，川普7日在「真實社群」發文表示，已與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）通電話，並邀請對方赴白宮訪問。

根據時代雜誌報導與川普的貼文內容，他寫道：「能與哥倫比亞總統裴卓通話是莫大的榮幸，他來電說明毒品情勢，以及我們之間曾出現的其他分歧。我對他的來電與語氣表示感謝，並期待在不久的將來與他會面。」

他指出，美國國務卿魯比歐正與哥倫比亞外交部長進行相關安排，此次會晤將在白宮舉行。

川普在美軍突襲委內瑞拉後曾表示，考慮對哥倫比亞當局採取軍事行動，稱「哥倫比亞病得很重」，並指哥國總統裴卓「病態的人」（sick man），喜歡製造古柯鹼、賣到美國，強調「他不會再繼續這麼做太久」。被問及是否會對哥國採取行動時，川普回應：「聽來不錯。」

根據衛報轉述，哥倫比亞全國各地7日響應裴卓號召的「全國動員日」，爆發大規模示威活動。大批民眾聚集在公共廣場，高喊「捍衛國家主權」，抗議川普的軍事威脅。首都波哥大街頭可見到國旗在屋頂、窗戶與計程車天線上迎風飄揚。

哥倫比亞總統裴卓支持群眾7日在首都波哥大參加他號召的集會，抗議美國總統川普的言論。美聯社
哥倫比亞總統裴卓支持群眾7日在首都波哥大參加他號召的集會，抗議美國總統川普的言論。美聯社

哥倫比亞 川普 美國

延伸閱讀

白宮：若美取得格陵蘭 可確保中俄無法持續侵擾行為

川普貼文重創國防股房產股 道指跌近470點 AI概念股獨力撐盤

白宮：川普簽署公告 退出66個國際組織

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

相關新聞

典型受害者並不存在？揭開「東南亞詐騙園區內幕」

有非常多前往緬甸與寮國詐騙園區的人，都是在專業人蛇集團或「蛇頭」（編按：指從事非法偷渡或人口販運的組織者或頭目）陪同之下，跨過兩國之間長長的邊境抵達目的地。雖然邊境戒備森嚴，但由於邊境漫長且地形崎嶇，無法阻止意圖堅決的人蛇集團跨境活動。

曾嗆哥倫比亞總統「病態」！川普證實雙方通話並邀訪白宮

美國總統川普未能獲得2025年諾貝爾和平獎後，以一場令人震驚的軍事一搏揭開2026年的序幕，下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總...

共軍防空能力成威脅！英智庫：美國印太區域作戰 須防已無絕對制空優勢

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）預定今天發布的報告指出，近5年中國的空戰和防空能力發展，已對美軍在第一島鏈及周...

日前首相菅直人妻子證實他已失智…311大地震的事全忘光

日本311地震時擔任首相的菅直人罹患失智症，日常生活需要他人全面協助。日法共營電視台France10記者及川健二日前造訪...

香港榮休樞機主教陳日君 獲教宗良十四世單獨接見

高齡近94歲的香港榮休樞機主教陳日君，今天到梵蒂岡參加樞機主教會議，獲教宗良十四世單獨接見。陳日君長期為被北京政府迫害的...

為俄賣命致數名情報官喪命 美CIA史上最大叛徒過世

為莫斯科情蒐、構成美國中情局史上最具毀滅性漏洞的情報官艾姆斯5日去世。據報導，至少10名情報人員因他喪命。他曾說因財務困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。