愛沙尼亞指俄國操弄維基百科 歷史敘事遭改親蘇聯
愛沙尼亞記者與維基媒體志工指出，英文版維基百科近期出現大量編輯行為，將愛沙尼亞歷史以較親蘇聯角度呈現。面對俄羅斯龐大的國家級資源，小國在全球資訊平台上維護歷史立場面臨嚴峻挑戰。
愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）7日報導，當地媒體Digigeenius的記者利夫（Ronald Liive）調查發現，線上百科全書維基百科（Wikipedia）上數百位愛沙尼亞知名人物的出生地，遭改為「愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國」或「蘇聯」，而非單純標示為愛沙尼亞。
愛沙尼亞於1940至1941年及1944至1991年間，兩度遭蘇聯占領。1991年恢復獨立後，官方立場認定愛沙尼亞共和國在此期間雖遭非法占領，但從未中斷法理存在，因此在占領期間出生者，法律上仍屬出生於愛沙尼亞。
報導指出，維基媒體基金會（WikimediaFoundation）愛沙尼亞分會主席特魯費爾特（RobertTreufeldt）表示，相關爭議最初在立陶宛引發討論，並透過維基百科社群投票，出生地逐漸形成以「某城市」後面接上「愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國」以及「蘇聯」的標示方式。
他說，參與相關投票的使用者多非波羅的海國家人士，對當地歷史背景並不熟悉。此外，從編輯紀錄與使用者頁面可觀察到，部分帳號長期表現出與俄羅斯官方敘事一致的觀點。
特魯費爾特表示，維基百科的監督機制主要仰賴志工，難以全面即時檢視所有語言版本，加上部分地區長期受前蘇聯影響，對親俄論述的接受度較高，導致相關條目容易引發「編輯戰」，甚至被鎖定，限制後續編輯與修正。
利夫在社群平台領英（LinkedIn）發文指出，這是一場工業規模的大量操縱行動。他發現一名使用者曾系統性修改近600位愛沙尼亞重要人物條目，包括歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、世界拉力錦標賽冠軍塔納克（Ott Tänak）及模特兒卡斯（Carmen Kass）等，且相關修改並非技術性更正，而是涉及國家法理連續性的詮釋。
他也指出，愛沙尼亞獨立戰爭的相關條目中，部分「防禦行動」被改寫為「進攻行動」，甚至將愛沙尼亞建國描述為自俄羅斯分離的分離主義行為，與現代俄羅斯官方論述高度相符。
利夫認為，維基百科已成為「混合戰」的一環，當資訊共識可透過長時間、高強度編輯行為塑造，小國如何在全球平台上維護歷史敘事，已成為新的挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言