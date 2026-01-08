快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

英國首相與川普通話 談格陵蘭烏克蘭委內瑞拉

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

英國政府7日表示，首相施凱爾（Keir Starmer）晚間剛與美國總統川普通電話，闡述他對格陵蘭（Greenland）議題的立場。

聲明說，兩位領導人同時討論聯合攔截「貝拉一號」（Bella 1）油輪的行動、近期在烏克蘭議題上取得的進展，以及美國在委內瑞拉的軍事行動。

路透社報導，川普先前表示美國基於國安需要格陵蘭後，施凱爾曾說他支持丹麥捍衛格陵蘭，不應由其他人來決定格陵蘭的未來。

美聯社報導，美軍歐洲司令部（U.S. EuropeanCommand）在社群媒體上宣布扣押「貝拉一號」，理由是「違反美國制裁」。這艘油輪試圖規避美國對委內瑞拉周邊受制裁油輪的封鎖，自上個月以來遭到美方追緝。

據報這艘油輪改掛俄羅斯旗幟，船身塗上俄羅斯國旗，並更名為「瑪琳涅拉號」（Marinera）。英國國防部證實應美方請求協助追捕。

美國 油輪 格陵蘭

延伸閱讀

關稅帶來龐大收入？川普爭取2027年軍費1.5兆美元 增幅5成創新高

川普退出66個國際組織曝光！「聯合國氣候變化框架公約」入列

川普貼文重創國防股房產股 道指跌近470點 AI概念股獨力撐盤

白宮：川普簽署公告 退出66個國際組織

相關新聞

典型受害者並不存在？揭開「東南亞詐騙園區內幕」

有非常多前往緬甸與寮國詐騙園區的人，都是在專業人蛇集團或「蛇頭」（編按：指從事非法偷渡或人口販運的組織者或頭目）陪同之下，跨過兩國之間長長的邊境抵達目的地。雖然邊境戒備森嚴，但由於邊境漫長且地形崎嶇，無法阻止意圖堅決的人蛇集團跨境活動。

曾嗆哥倫比亞總統「病態」！川普證實雙方通話並邀訪白宮

美國總統川普未能獲得2025年諾貝爾和平獎後，以一場令人震驚的軍事一搏揭開2026年的序幕，下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總...

共軍防空能力成威脅！英智庫：美國印太區域作戰 須防已無絕對制空優勢

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）預定今天發布的報告指出，近5年中國的空戰和防空能力發展，已對美軍在第一島鏈及周...

日前首相菅直人妻子證實他已失智…311大地震的事全忘光

日本311地震時擔任首相的菅直人罹患失智症，日常生活需要他人全面協助。日法共營電視台France10記者及川健二日前造訪...

香港榮休樞機主教陳日君 獲教宗良十四世單獨接見

高齡近94歲的香港榮休樞機主教陳日君，今天到梵蒂岡參加樞機主教會議，獲教宗良十四世單獨接見。陳日君長期為被北京政府迫害的...

為俄賣命致數名情報官喪命 美CIA史上最大叛徒過世

為莫斯科情蒐、構成美國中情局史上最具毀滅性漏洞的情報官艾姆斯5日去世。據報導，至少10名情報人員因他喪命。他曾說因財務困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。