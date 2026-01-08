英國首相與川普通話 談格陵蘭烏克蘭委內瑞拉
英國政府7日表示，首相施凱爾（Keir Starmer）晚間剛與美國總統川普通電話，闡述他對格陵蘭（Greenland）議題的立場。
聲明說，兩位領導人同時討論聯合攔截「貝拉一號」（Bella 1）油輪的行動、近期在烏克蘭議題上取得的進展，以及美國在委內瑞拉的軍事行動。
路透社報導，川普先前表示美國基於國安需要格陵蘭後，施凱爾曾說他支持丹麥捍衛格陵蘭，不應由其他人來決定格陵蘭的未來。
美聯社報導，美軍歐洲司令部（U.S. EuropeanCommand）在社群媒體上宣布扣押「貝拉一號」，理由是「違反美國制裁」。這艘油輪試圖規避美國對委內瑞拉周邊受制裁油輪的封鎖，自上個月以來遭到美方追緝。
據報這艘油輪改掛俄羅斯旗幟，船身塗上俄羅斯國旗，並更名為「瑪琳涅拉號」（Marinera）。英國國防部證實應美方請求協助追捕。
