日前首相菅直人妻子證實他已失智…311大地震的事全忘光

日本311地震時擔任首相的菅直人罹患失智症，日常生活需要他人全面協助。日法共營電視台France10記者及川健二日前造訪菅直人的家，他的妻子伸子證實此事。

及川在「SMART FLASH」周刊撰文記錄1月4日到菅家拜訪的過程。菅直人的妻子說，去年7月1日丈夫腳踝骨折住院，現已被認定是「要介護3級」有失智症。菅直人2023年底宣布退出政壇，日本政壇最近傳出他有失智症，及川得到證實。

伸子說，今年是日本311大地震15周年，他們收到許多媒體的約訪，但丈夫什麼都不記得了。

菅直人曾任民主黨代表（黨魁），民主黨2009年首度執政，他在2010年6月擔任日本第94任總理大臣，不過在他任內的2011年3月11日發生東日本大地震，同年8月26日菅直人辭去民主黨代表職務，結束15個月的首相生涯。他現在79歲，曾經來台灣參與反核運動。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線