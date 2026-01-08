快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

聽新聞
0:00 / 0:00

日前首相菅直人妻子證實他已失智…311大地震的事全忘光

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本前首相菅直人2013年曾來台灣針對福島核災經驗專題演講。圖／聯合報系資料照片
日本前首相菅直人2013年曾來台灣針對福島核災經驗專題演講。圖／聯合報系資料照片

日本311地震時擔任首相的菅直人罹患失智症，日常生活需要他人全面協助。日法共營電視台France10記者及川健二日前造訪菅直人的家，他的妻子伸子證實此事。

及川在「SMART FLASH」周刊撰文記錄1月4日到菅家拜訪的過程。菅直人的妻子說，去年7月1日丈夫腳踝骨折住院，現已被認定是「要介護3級」有失智症。菅直人2023年底宣布退出政壇，日本政壇最近傳出他有失智症，及川得到證實。

伸子說，今年是日本311大地震15周年，他們收到許多媒體的約訪，但丈夫什麼都不記得了。

菅直人曾任民主黨代表（黨魁），民主黨2009年首度執政，他在2010年6月擔任日本第94任總理大臣，不過在他任內的2011年3月11日發生東日本大地震，同年8月26日菅直人辭去民主黨代表職務，結束15個月的首相生涯。他現在79歲，曾經來台灣參與反核運動。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

失智症 日本 首相 日本311大震

延伸閱讀

受惠高市政策發酵、企業獲利改善 日股ETF可分批布局

中年憂鬱不只影響當下 研究揭6種症狀可能增加未來失智症風險

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

日本自民黨盼擴大執政聯盟 國民民主黨內部態度不一

相關新聞

典型受害者並不存在？揭開「東南亞詐騙園區內幕」

有非常多前往緬甸與寮國詐騙園區的人，都是在專業人蛇集團或「蛇頭」（編按：指從事非法偷渡或人口販運的組織者或頭目）陪同之下，跨過兩國之間長長的邊境抵達目的地。雖然邊境戒備森嚴，但由於邊境漫長且地形崎嶇，無法阻止意圖堅決的人蛇集團跨境活動。

曾嗆哥倫比亞總統「病態」！川普證實雙方通話並邀訪白宮

美國總統川普未能獲得2025年諾貝爾和平獎後，以一場令人震驚的軍事一搏揭開2026年的序幕，下令突襲委內瑞拉並逮捕委國總...

共軍防空能力成威脅！英智庫：美國印太區域作戰 須防已無絕對制空優勢

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）預定今天發布的報告指出，近5年中國的空戰和防空能力發展，已對美軍在第一島鏈及周...

日前首相菅直人妻子證實他已失智…311大地震的事全忘光

日本311地震時擔任首相的菅直人罹患失智症，日常生活需要他人全面協助。日法共營電視台France10記者及川健二日前造訪...

香港榮休樞機主教陳日君 獲教宗良十四世單獨接見

高齡近94歲的香港榮休樞機主教陳日君，今天到梵蒂岡參加樞機主教會議，獲教宗良十四世單獨接見。陳日君長期為被北京政府迫害的...

為俄賣命致數名情報官喪命 美CIA史上最大叛徒過世

為莫斯科情蒐、構成美國中情局史上最具毀滅性漏洞的情報官艾姆斯5日去世。據報導，至少10名情報人員因他喪命。他曾說因財務困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。