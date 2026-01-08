香港榮休樞機主教陳日君 獲教宗良十四世單獨接見

高齡近94歲的香港榮休樞機主教陳日君，今天到梵蒂岡參加樞機主教會議，獲教宗良十四世單獨接見。陳日君長期為被北京政府迫害的中國地下教會發聲，他過去求見前教宗方濟各時曾遭拒見，今日「對比」引發輿論關注。

樞機主教團報導（The college of cardinals report）今天刊登照片，滿頭白髮的陳日君在陪同神職人員扶持下，拄著拐杖現身梵蒂岡廣場。

陳日君再過幾天將滿94歲，他雖年事已高，但過去即曾多次不遠千里奔赴梵蒂岡，為中國地下教會遭中共迫害情形向教廷請命，成為見證中國地下教會苦難的指標人物。

陳日君獲教宗良十四世私下接見消息一出，多位梵蒂岡評論家立刻聯想到2020年9月另一張對比照片，當時陳日君冒著COVID-19疫情搭機10幾小時到羅馬，希望向時任教宗方濟各說明中國教會遭迫害實況，最後未獲接見。陳日君臉書當時隻字未提，僅貼出一張他在梵蒂岡空曠廣場上的落寞背影，引起成千上萬網友流淚轉載。

義大利媒體「訊使報」（Il Messaggero）2020年時以「教宗給了年長樞機一記耳光」為題報導，陳日君第一天向教宗秘書龔薩洛神父（Gonzalo Aemilius）遞交陳情信並求見教宗方濟各，之後在旅館等了3天音訊全無，只好收拾行李搭機返港，陳日君在搭機前最後一刻還抱持一線希望，希望接到教宗的召見通知。

陳日君2022年被香港當局以違反國安法起訴後，遭到扣留護照，自此出國旅行受到嚴格管制，需要獲得香港當局准許才能出境。陳日君去年曾獲准參加已故教宗方濟各的葬禮。