捷克總統與總理午宴共商外交安全 關注格陵蘭議題

捷克總統帕維爾與總理巴比斯今天在新年午宴上討論政治議題，雙方同意在外交與安全政策上，建立協調與相互通報機制。針對美國表態希望掌控格陵蘭，帕維爾指出，捷克加入歐洲領導人的聯合聲明是恰當的。

原本多半屬於社交性質的新年午宴，政治人物會攜配偶出席，但此次捷克總統帕維爾（Petr Pavel）與總理巴比斯（Andrej Babiš）聚焦在討論政治議題，雙方未有夫人陪同。

根據捷克總統府新聞稿，巴比斯再次向帕維爾提出提名汽車黨（Motoristé）名譽主席圖雷克（FilipTurek）出任環境部長。然而，帕維爾並不打算任命圖雷克為政府成員，即使在今天會談後，此立場仍未改變。

帕維爾在午宴中也提到眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）帶有反烏克蘭色彩的新年演說，以及政府對俄羅斯侵略烏克蘭的立場。帕維爾強調，「有必要協調公開發言，使其符合捷克的外交政策優先事項與承諾。」總統與總理同意建立在外交與安全政策上的協調和相互通報機制，並就出訪行程進行協調。

新聞稿指出，在內政方面，帕維爾關心執政聯盟提出的立法修正案，例如「建築法」與「公務員法」，並討論因即將實施的政治性凍結薪資措施，而可能在憲政官員薪酬上產生的失衡問題。

此外，雙方就當前世界政治議題討論，特別是烏克蘭局勢、委內瑞拉的事件，以及美國外交政策對國際安全的影響。

午宴中，帕維爾與巴比斯也談及格陵蘭問題，起因是美國總統川普（Donald Trump）表示，美國希望掌控格陵蘭。

帕維爾認為，捷克加入歐洲領導人發表的聲明是恰當的。這份聲明指出，格陵蘭屬於其人民，只有丹麥與格陵蘭能夠決定雙方關係相關事務。法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國與丹麥的領導人在聲明中指出，北極地區的安全必須透過集體方式，並與包括美國在內的北約盟友合作來確保。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，巴比斯認為，相較於發表聲明，更重要的是夥伴之間進行對話。外交部長馬欽卡（Petr Macinka）則表示，捷克相信丹麥與美國之間仍有透過對話解決此事的空間，「我們已準備好以有助於儘快平息整個局勢的方式，為這項對話作出貢獻」。