白宮：若美取得格陵蘭 可確保中俄無法持續侵擾行為

美國總統川普再次表達希望接管格陵蘭後，白宮今天表示，若取得格陵蘭控制權，在北極地區就有更大的掌控力，確保中、俄無法持續在該地區進行侵擾行為；為此，川普政府正在討論各種選項，而川普首選向來是外交手段。

美國上週發動軍事行動拘捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），引發丹麥擔憂作為丹麥自治領地的格陵蘭可能會面臨類似處境。川普先前多次表達希望接管格陵蘭，近期受訪時也重申，「我們確實需要格陵蘭，絕對需要」。

白宮昨天表示，取得格陵蘭是美國國家安全優先事項，對在北極地區嚇阻美國對手至關重要，川普及其團隊正在討論多種選項以推動這項目標，不排除動用軍隊。美媒報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）向國會指出，川普計劃買下格陵蘭。

針對美國希望接管格陵蘭，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會上表示，川普已表明，嚇阻俄羅斯和中國在北極地區的侵略行為符合美國最佳利益，「這就是為什麼川普團隊正在討論潛在的購買方案內容」。

至於不排除軍事選項的原因，李威特解釋，「對川普而言，在評估什麼最符合美國利益時，所有選項永遠都在桌上」，但川普的第一選項向來是外交手段。

外媒報導，格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上，華府已在當地設有軍事基地。隨著極地冰層融化，新航道得以開闢，蘊藏尚未開採稀土資源的格陵蘭可能發揮重要作用。

李威特表示，若美國接管格陵蘭，就能在北極地區擁有更大的掌控力，確保中國、俄羅斯等國「無法在這個極其重要且具戰略意義的區域持續進行侵擾行為」。不僅如此，還會有許多其他好處，「這些都是總統及其國安團隊正在討論的內容」。

此外，盧比歐表示，他計劃下週針對格陵蘭事宜與丹麥舉行會談。

美媒日前報導，根據美國國土安全部2025年11月公布的報告，2025年在阿拉斯加附近北極水域活動的中國軍用和科學研究船隻數量創下前所未有記錄。美軍將領指出，中國在整個北極地區的行為日益激進，科研任務常被用作軍事活動的掩護。

報導也披露，中俄軍事合作在北極及其周邊空域持續加深，這種合作不僅增強中國打擊北美的能力，還增加了聯合攻擊的可能性。