【專家之眼】強權運用軍事活動表態之政治效應

西方兵學聖哲普魯士軍事理論家克勞塞維茨（Carl von Clausewitz），曾經針對戰爭與政治相互關係，特別強調戰爭本質必須與政治目的緊密連結，所有軍事行動必須服從政治意志，以期能達成國家政策目標；克勞塞維茨據此以「戰爭僅是政治以其他手段之延伸」闡釋其義，但多半都被各方簡化成「戰爭是政治之延伸」。

不過人類社會歷經多次戰爭衝突，從中獲取教訓後，亦逐漸摸索出如何運用軍事武力示威脅迫敵手，在不用透過實際開火前提下，就能達成政治目的。姑且不論此種體現於帝國主義與殖民思維時代之艦砲外交，抑或是傳統性以大軍壓境兵臨城下威迫對手臣服手法，能否算是領悟出孫子所倡議「不戰而屈人之兵」理念，但國際社會運用軍事活動表態，希望謀求特定政治效應，儼然已經成為目前各國運用軍事武力，卻能避免實際爆發戰爭衝突，所經常採用之縱橫捭闔政治手段。

儘管軍事活動種類繁多，但若是要存心傳送政策訊息，表達政治姿態與意圖，讓特定對象國有感，經常是要在對象國周邊或是在對象國，所主張具有主權之爭議地域，或是海空域進行軍事活動，特別是與對象國存在領土或是海域爭議國家，共同進行軍事活動，更是諸多強權經常運用策略。

此種將軍事武力當成政治棋盤上走位運動棋子，刻意塑造讓對象國感受到政治壓力與軍事威脅，但卻相當戒慎恐懼謹守分寸，避免跨越有可能導致發生實際衝突紅線，目前已經成為諸多強權在東亞地區相互叫陣與較勁手法；不論是北京與莫斯科聯手派出戰略轟炸機，環繞日本周邊空域實施飛航演練，抑或是日本海上自衛隊派遣艦艇接近與韓國具有領土爭議海域，再加上解放軍與海警艦艇在釣魚臺群島海域固定巡弋，都是相當具體實例。

尤有甚者，南海周邊爭議國刻意邀請域外強權，共同舉辦海上聯合軍事演習，或是廣邀各國艦艇利用遠航訓練訪問該國，進行軍事交流與聯合操演。菲律賓利用陸上聯合演習刻意容許美國進駐遠程導彈火力投射系統，刻意展示打擊嚇阻能力，亦是藉此為本身助威壯膽。當然解放軍在台海周邊進行軍事演習，甚至刻意進行實彈射擊演練，以期能嚇阻台獨發展勢頭，更是明顯運用武力政治施壓。

不過亦有刻意運用軍事活動，以便搭配政策聲明，進行無中生有政治指控戲碼；其中最明顯案例，就是派遣軍事機艦通過台灣海峽或是南海海域，或是與周邊國家進行聯合軍事演習後，對外宣稱係藉此維護航行自由。

但此種矯情曲解聲明，經過對照在前述海域商業海運通航從未受阻，保險費率持平穩定，海洋活動亦從未受到軍事干擾以及海盜侵害，甚至連發動此種指控之始作俑者美國，都已經開始對此喪失興趣，不再亂發新聞稿胡做文章，因此，未來在國際言論市場是否還有賣點，確實是令人懷疑。

儘管藉由軍事活動表達政治姿態，確實能夠受到國際媒體關注，亦會經由外交體系或是透過公開發言，獲得相當程度政治回應；但說實在話，能讓對象國在感受政治壓力與軍事脅迫後，採取具體行動調整政策，其實就實際效用來說並不理想。

此因前述各項軍事活動基本上都是擺出虛假把式，但卻未見得讓對象國見識到真正功夫，因此對象國或許有感，但卻未見得能夠讓其到達真正肉痛地步，所以往往在軍事活動登場當時會有所回應，但事後卻未見得願意以具體行動真正讓步。

近年來西方強權動員喉舌媒體與御用學者，指控北京運用海上民兵或是執法艦艇，在特定海域進行灰色地帶侵擾事件，並鼓吹相關國家採取對抗行動聲浪不絕。但對比直接藉由軍事活動表達政治立場來說，所謂灰色地帶侵擾行動，對比強度根本就是隔靴搔癢微不足道，因此更讓此種敘事觀點難以受到重視，獲得左右國際政治風潮空間。

吾人必須理解，雖然諸多在本質上係表達政治立場之軍事活動，到最後都會引發某種程度之軍事對峙與對抗行動；但是由於各個當事國都理解到，並無任何一方希望發生衝突，因此通常雙方在軍事接觸現場，都會相當自我克制約束過激行動，以免意外肇生事端；但伴隨著此等軍事活動，宣傳戰線點名叫陣與外交對壘過招交鋒亦會同時開打。

不過，由於社會群眾生活並未實際受到干擾，因此很難藉此進行政治動員，鼓動對抗情緒讓情勢繼續升溫；此時民眾反而會普遍成為靜觀政治肥皂劇觀眾，不容易受到政治人物操弄，產生同仇敵愾支持本身政府特定政策現象；正因如此，亦讓此等運用軍事活動表態所產生政治效應受到適當約制。

人類社會面對戰爭威脅與衝突風險，通常都是不見棺材不掉淚；假若希望運用軍事活動所產生威脅態勢，當成影響對象國民意趨向，並構成對於政治人物產生壓力手段，基本上此種期待實在是不切實際。特別是希望能藉由以戰迫降策略，在兵不血刃前提下，獲得不戰而屈人之兵戰果，回顧各國戰史其實前例亦寥寥可數。

假若運用軍事活動表態，確實很難在對象國獲得理想政治效應，為何還是各國政治作為選項？其實關鍵因素仍是滿足本身政治消費，安撫民眾情緒，使其獲得發洩出口，維持政治體系運作基本威信。吾人必須永遠牢記，惡犬吠聲震耳欲聾，露出獠牙尖銳鋒利，還是要真正開口咬人，才能讓人肉痛有感！