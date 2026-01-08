聽新聞
魯比歐：川普傾向「買下格陵蘭」 但白宮不排除用武力

聯合報／ 編譯盧思綸、顏伶如／綜合報導
美國副總統范斯2025年3月視察駐格陵蘭美軍「皮圖菲克太空基地」。 （路透）
美國副總統范斯2025年3月視察駐格陵蘭美軍「皮圖菲克太空基地」。 （路透）

紐約時報報導，白宮六日發表聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力。美國國務卿魯比歐五日則在一場對國會的閉門簡報上表示，川普總統傾向以「購買」而非「入侵」方式拿下格陵蘭。

白宮六日重申，取得格陵蘭是「國安優先事項」，並稱「川普總統及團隊正討論一系列選項」以達成目標，「動用美軍始終是三軍統帥可運用選項」。川普六日指示幕僚提交「取得格陵蘭」更新版計畫。

國會兩院軍事與外交政策委員會五日一場閉門簡報上，川普政府原本就委內瑞拉情勢向議員說明，但因川普與白宮副幕僚長米勒近日對格陵蘭的強硬談話引發疑慮，參議院少數黨領袖舒默當場追問川普政府是否準備在其他地點動用軍事力量，舒默並點名墨西哥與格陵蘭。

魯比歐在會中淡化軍事行動可能性，並透露白宮正採取強硬措辭施壓丹麥走上談判桌，不代表即將發動入侵，目標是向丹麥收購格陵蘭。

ＢＢＣ報導，白宮聲明前數小時，多名歐洲領袖發表聯合聲明力挺丹麥，包括英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙與丹麥。聯合聲明指出，格陵蘭屬於其人民，相關決定僅能由丹麥與格陵蘭作出；歐洲各國並強調北極安全應由包括美國在內的北約盟國共同維護，同時須遵守聯合國憲章所確立的主權、領土完整與邊界不可侵犯原則。

費加洛報報導，北約創建以來從未發生成員國攻擊另一成員國。此舉違反條約所述，卅二締約國決心為共同防禦、維護和平與安全而團結一致。法國歷史學者及國際風險顧問歐德宏說，北約恐怕淪為某種「華沙公約組織」，「大國凌駕小國」、「用拳頭解決分歧」，「我們正走向一切靠武力解決的模式」。

