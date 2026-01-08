聽新聞
通膨、法院裁定 美關稅2變數

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
最新研究指出，川普政府去年大幅加徵關稅，可能削弱通膨氣焰。歐新社

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國企業今年可能開始將總統川普所加徵關稅成本，大幅轉嫁給消費者。但兩個變數可能影響川普關稅政策，即聯邦最高法院對川普多項關稅合法性的裁決，以及物價問題對川普支持率的影響。

美國去年關稅收入比前年增加一八七○億美元，這些關稅主要由企業承擔，去年企業支付約八成的關稅支出。但情況在今年可能改變。摩根大通指出，在今年稍晚，企業負擔關稅的比率可能會降至兩成。

美國「皮考克關稅諮詢」公司負責人說，他的很多客戶其實不想把關稅成本轉嫁給消費者，但現在已不得不如此，不少客戶選擇今年一開始就立即進行，另有客戶計畫等到今年第一季稍晚或第二季再調整。利潤率較低的食品雜貨等商品，今年可能率先喊漲。

美國物價飆升在即，今年十一月卻要舉行期中選舉，也使川普面臨一個棘手決定，即是要繼續堅持關稅政策，還是降低關稅來減輕受昂貴生活成本所苦的美國人負擔。

川普已多次收回關稅威脅，使得去年夏季「ＴＡＣＯ」（川普總是臨陣退縮）一詞在華爾街盛行。去年十二月卅一日，川普就簽公告，延後調升軟墊家具、廚房櫥櫃與化妝台關稅措施一年。白宮未多加說明，但此舉透露川普政府已對關稅政策帶來的政治影響感到不安；為了不要進一步疏遠選民，川普今年可能伺機默默取消其他關稅。

川普關稅還有另一重大變數，可能防止今年美國物價飆漲，即最高法院針對川普對等關稅合法性的里程碑案件；若大法官裁決對川普不利，可能使川普迄今諸多關稅政策失效。至少，這將限制川普在第二任期不受任何限制加徵關稅的能力。皮考克說，許多企業今年定價決定，將很大程度上取決於這項裁決，幾周內預料將見真章。

