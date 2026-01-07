快訊

美國動手扣押！俄軍艦護航委國相關油輪 疑美直升機盤旋影像曝光

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

以色列啟動鄰約旦邊界排雷作業 為建新防禦設施做準備

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導

以色列國防部今天表示，已開始在約旦邊界展開排雷行動，作為興建新邊境設施的一部分，目的是阻止武器走私。

法新社報導，國防部在聲明中指出：「總計約有500枚自1960年代末即埋設於此的老式反坦克地雷被銷毀。」

國防部釋出的畫面顯示，工人在約旦河谷（JordanValley）沿著現有邊境圍籬架設爆破裝置，並引爆地雷。

先前國防部曾表示，新的邊境設施將橫跨約500公里，從以色列併入的敘利亞南部戈蘭高地（GolanHeights）延伸至以色列南端的撒瑪爾沙地（SamarSands）。

工程首階段將聚焦於約旦河谷，包括自1967年以來由以色列占領的約旦河西岸地區（West Bank）。

目前，幾乎整個約旦河西岸與以色列的交界都有設施分隔，其中部分區域已興建八公尺高的混凝土牆。

2025年12月，約旦邊界區域正式啟動施工時，負責該項目的國防部官員奧菲爾（Eran Ofir）少將說，完工後將是一道「智慧邊界」。

他說，該設施將包含「實體圍欄及監控系統、雷達、攝影機，以及先進通訊設備」。

目前，從約旦河西岸的90號公路沿線可見到設有感測器的簡易圍欄，標示出與約旦的分界。

邊境設施規劃於2024年11月展開，當時國防部長卡茲（Israel Katz）剛宣誓就任。

卡茲在2025年5月該項目正式獲批准後表示，設施建設是「針對伊朗試圖將東部邊界變成新恐怖戰線的關鍵戰略舉措」。

卡茲及其他以色列政界人士指控伊朗通過約旦邊界走私武器，供應給約旦河西岸難民營內的巴勒斯坦激進團體。

國防部 約旦 以色列

延伸閱讀

【專家之眼】台灣要重回「棄兒國家」聯盟的老路嗎？

以色列打破表彰本國公民傳統 川普將獲最高平民榮譽獎

美國為以色列承認索馬利蘭辯護 拿巴勒斯坦國相提並論

戰爭陰影 以色列2類高端人才外流多 政府稅務優惠挽救

相關新聞

詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

柬埔寨「柬中時報」7日報導，該報記者獲悉，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，以接受相關部門調查。

日中關係緊張…泰學者分析大陸施壓真正目的 意在警告台灣及美歐

泰國學者提文今天發表長文分析日中關係，指日本對台灣議題表態趨於強硬而引發中國反彈，使東亞局勢升溫。他認為，中國對日本的反...

伊朗示威升溫…總統下令不得鎮壓經濟抗議 強調區分示威者與暴徒

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天下令安全部隊，不得鎮壓經濟抗議活動，並強調要區分和平示威者與...

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

陸媒引述「柬中時報」報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關...

川普劍指格陵蘭！法國與盟邦商討因應策略 憂對北約釀巨大衝擊

在歐洲正積極因應美國總統川普（Donald Trump）在該區的野心之際，法國外交部長巴霍今天說，面對美國揚言接管格陵蘭...

石破茂將以特使身分赴中東 替阿聯總統下月訪日鋪路

日本政府計劃派遣日本前首相石破茂擔任現任日相高市早苗的特使，於本月15日到17日走訪阿拉伯聯合大公國。日媒指出，他此行的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。