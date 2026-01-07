快訊

伊朗示威升溫…總統下令不得鎮壓經濟抗議 強調區分示威者與暴徒

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天下令安全部隊，不得鎮壓經濟抗議活動，並強調要區分和平示威者與持械「暴徒」。

根據官方媒體伊朗梅爾通訊社（Mehr）於內閣會議後發布的影片中，伊朗官員表示，裴澤斯基安已「下令不得對示威民眾採取任何安全措施」。

官員還說：「那些攜帶槍械、刀械和砍刀，且攻擊警察局或軍事設施的人是暴徒，我們必須將抗議民眾與暴徒加以區分。」

挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran HumanRights）表示，在伊朗這場3年來最嚴重的抗議鎮壓中，已有超過27人喪生，其中包括5名未滿18歲的民眾。

而抗議過程警方發射催淚瓦斯飄向德黑蘭市中心的西納醫院（Sina Hospital）引發批評，院方發表聲明說，所謂「蓄意向醫院發射催淚瓦斯」的說法「與事實不符」。

另外，在美國與以色列支持伊朗反政府抗議活動後，伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告，伊朗不會坐視外國勢力對自身威脅。

根據伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency）報導，哈塔米表示：「伊斯蘭共和國認為針對伊朗民族的敵意言論升高是一種威脅，絕不會坐視不管而不做回應。」

哈塔米還說，若「敵人犯下錯誤」，伊朗的反應將比去年6月與以色列持續12天的戰爭時更加強烈。

伊朗 以色列 德黑蘭

相關新聞

詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

柬埔寨「柬中時報」7日報導，該報記者獲悉，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，以接受相關部門調查。

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

陸媒引述「柬中時報」報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關...

川普劍指格陵蘭！法國與盟邦商討因應策略 憂對北約釀巨大衝擊

在歐洲正積極因應美國總統川普（Donald Trump）在該區的野心之際，法國外交部長巴霍今天說，面對美國揚言接管格陵蘭...

石破茂將以特使身分赴中東 替阿聯總統下月訪日鋪路

日本政府計劃派遣日本前首相石破茂擔任現任日相高市早苗的特使，於本月15日到17日走訪阿拉伯聯合大公國。日媒指出，他此行的...

影／美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

CBS新聞與華爾街日報6日引述美方官員報導，美軍原本計畫攔截一艘正在規避追查、過去曾運載委內瑞拉原油、且已遭美國財政部制...

