快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

聽新聞
0:00 / 0:00

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕。圖／取自新浪財經
太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕。圖／取自新浪財經

陸媒引述「柬中時報」報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

據悉，陳志長期被指控涉及大規模跨國詐騙與資金洗錢。美國司法部曾針對他提出起訴，指其在柬埔寨策劃龐大的詐騙行動，從全球多名受害者手中騙取大量加密貨幣。美國財政部亦介入調查，並扣押一批據稱與其相關、總值超過1,400億美元的比特幣資產，形容為史上規模最大的加密貨幣查扣案。除美國外，太子集團也受到多國執法與監管機關密切關注。

調查發現，太子集團在柬埔寨設立多處名為「科技產業園」的園區，實際涉入電信詐騙、網路詐騙、人口販運與強迫勞動等違法活動。

公開資料顯示，陳志生於1987年福建，早期任職網路遊戲公司，2010年底至2011年間移居柬埔寨並投入房地產市場。2014年他放棄中國國籍、入籍柬埔寨，隔年創立太子集團並出任董事長，聲稱業務遍及全球30多國。

柬埔寨 電信詐騙 太子集團 比特幣

延伸閱讀

太子集團洗錢風暴擴大 北檢聲押首名虛擬貨幣水房頭

科技人陳志育轉身人間菩薩 10年還願發出善款5千萬元

嘉義三寶門保安府顯神威 他捐百萬助弱勢從輪椅站起來

太子集團購4艘10億元豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光

相關新聞

詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

柬埔寨「柬中時報」7日報導，該報記者獲悉，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，以接受相關部門調查。

伊朗示威升溫…總統下令不得鎮壓經濟抗議 強調區分示威者與暴徒

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天下令安全部隊，不得鎮壓經濟抗議活動，並強調要區分和平示威者與...

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

陸媒引述「柬中時報」報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關...

川普劍指格陵蘭！法國與盟邦商討因應策略 憂對北約釀巨大衝擊

在歐洲正積極因應美國總統川普（Donald Trump）在該區的野心之際，法國外交部長巴霍今天說，面對美國揚言接管格陵蘭...

石破茂將以特使身分赴中東 替阿聯總統下月訪日鋪路

日本政府計劃派遣日本前首相石破茂擔任現任日相高市早苗的特使，於本月15日到17日走訪阿拉伯聯合大公國。日媒指出，他此行的...

影／美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

CBS新聞與華爾街日報6日引述美方官員報導，美軍原本計畫攔截一艘正在規避追查、過去曾運載委內瑞拉原油、且已遭美國財政部制...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。