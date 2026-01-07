美中緊張升溫 泰學者籲政府納專業人才應對國際局勢

快訊

中央社／ 曼谷7日專電

泰國盤谷銀行首席經濟學家柯沙表示，隨著美中緊張局勢升溫，未來全球地緣政治風險增加，呼籲泰國下屆政府延攬具備專業經驗的人才因應國際局勢。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，柯沙（KobsakPootrakool）昨天在臉書直播表示，美國未來不排除採取更多軍事行動，涵蓋古巴、哥倫比亞，甚至格陵蘭等地。2026年可能出現更頻繁的軍事對峙，美國也可能重啟關稅措施。

報導引述柯沙指出，2027年可能出現美中潛在對峙局面，伴隨亞洲地區緊張局勢升溫。他說：「到2028年，也就是（美國總統）川普任期最後一年，前景仍高度不穩。現在評估爆發更大規模的全球衝突、甚至第3次世界大戰的風險，還為時過早。」

報導指出，中國持續強化戰略準備，大幅減少美國國債以防範美國可能扣押資產的風險。與此同時，中國也持續擴大軍演規模。柯沙警告，世界正邁入「為所欲為」與「強權即公理」時代，「中國甚至可能入侵台灣」。

隨著泰國大選進入倒數階段，柯沙認為，各政黨及新政府須正視日益複雜的風險。他呼籲泰國政治領袖任用具備專業能力的人才，以應對不確定性。

柯沙強調，除泰柬邊境議題，泰國還須為日益兩極化的全球秩序做好準備，希望各政黨更重視戰略考量，而非只聚焦於現金發放等傳統政策。

泰國2月8日將舉行國會大選，全國選民將投票選出500名眾議員，眾議院區域候選人席次為400席，政黨名單席次為100席。

泰國 美國 美中

