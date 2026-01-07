詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

柬埔寨「柬中時報」7日報導，該報記者獲悉，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，以接受相關部門調查。

【中央社／香港7日電】

柬中時報7日晚報導，涉嫌詐騙的太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

美國司法部去年指控陳志在柬埔寨策畫詐騙，從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣；美國財政部沒收了據稱與他有關、價值超過140億美元的比特幣，並稱這是有史以來最大的加密貨幣查扣案。