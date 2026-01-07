川普劍指格陵蘭！法國與盟邦商討因應策略 憂對北約釀巨大衝擊

快訊

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
在歐洲正積極因應美國總統川普（Donald Trump）在該區的野心之際，法國外交部長巴霍今天說，面對美國揚言接管格陵蘭，法國正與夥伴國家合作制定因應方案。

路透社報導，美國如果從長期盟友丹麥手中奪取格陵蘭，將在北大西洋公約組織（NATO）中引發巨大衝擊，也會加深川普與歐洲領袖之間的裂痕。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，相關議題將於今天稍晚與德國、波蘭外長會談時提出。

他在法國公共電台（France Inter Radio）受訪時說：「我們希望有所行動，但也希望與歐洲夥伴攜手合作。」

隨著川普再度揚言接管格陵蘭，歐洲主要大國與加拿大領袖本週紛紛聲援格陵蘭，表示格陵蘭屬於當地居民。

川普近來再次強調希望取得格陵蘭，這項想法最早於2019年、他首度擔任總統期間提出。他認為，格陵蘭對美國軍方具有關鍵戰略價值，並指稱丹麥未盡到足夠的保護責任。

