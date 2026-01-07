石破茂將以特使身分赴中東 替阿聯總統下月訪日鋪路

快訊

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本政府計劃派遣日本前首相石破茂擔任現任日相高市早苗的特使，於本月15日到17日走訪阿拉伯聯合大公國。 新華社

日本政府計劃派遣日本前首相石破茂擔任現任日相高市早苗的特使，於本月15日到17日走訪阿拉伯聯合大公國。日媒指出，他此行的目的也是替阿聯總統下月訪問日本鋪路。

「日本經濟新聞」報導，石破茂去年10月卸下日相職務，目前是日本與阿聯友好議員聯盟會長。

他這次訪問，除了計劃會見阿聯的政要與議會相關人士之外，也會攜帶高市寫給阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）的親筆信。

這封親筆信內容為呼籲阿聯與日本在人工智慧（AI）、太空等先進技術領域合作，以及推動簽訂「經濟夥伴協定」（EPA）。這封信也會向穆罕默德表達歡迎訪日之意。

日本「產經新聞」今天引述日本政府消息人士披露，日本經濟產業大臣赤澤亮正計劃在石破茂出訪之前，先行於本月中旬前往阿聯訪問。

消息人士也透露，屆時會有約30間日本企業隨同赤澤出訪。赤澤預計敲定基礎建設、AI等領域的先進技術擴大投資案。

報導指出，日本約8成的原油從沙烏地阿拉伯及阿聯進口，因此與兩國保持友好關係對日本的能源安全至關重要。

