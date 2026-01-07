巴基斯坦推進與孟加拉防務合作 擬售雷電戰機強化關係

快訊

中央社／ 伊斯蘭馬巴德7日綜合外電報導

巴基斯坦軍方表示，巴基斯坦與孟加拉的空軍參謀長近日舉行會談，討論涵蓋向達卡出售雷電戰機（JF-17）的潛在協議，在伊斯蘭馬巴德加強軍火供應雄心並強化與孟加拉關係的同時，雙方關係有望進一步發展。

路透社報導，這場在伊斯蘭馬巴德舉行的會談正值巴基斯坦尋求利用其空軍去年5月在與主要宿敵印度的衝突中取得的成果，這場衝突是這兩個擁核鄰國近30年來最嚴重的對抗。

巴基斯坦空軍參謀長西杜（Zaheer Ahmed BaberSidhu）與孟加拉空軍參謀馬穆德汗（Hasan MahmoodKhan）針對採購雷電戰機進行了詳細磋商。軍方新聞單位指出，這款多功能作戰機由巴基斯坦與中國共同研發，中國稱為梟龍戰機。

軍方在昨天發布的聲明中補充，巴基斯坦並向孟加拉保證，「將加速交付超級穆希沙克（SuperMushshak）教練機，並配套完整訓練及長期支援體系」。

●關係升溫

這次會談顯示這兩個南亞國家關係正逐步改善。自2024年8月大規模抗議活動迫使時任總理哈希納（Sheikh Hasina）逃往印度，導致達卡與新德里關係破裂後，兩國愈加靠近。

軍方表示：「此訪凸顯巴基斯坦與孟加拉間深厚的歷史淵源，也展現雙方深化國防合作、建立長期戰略夥伴關係的共同決心。」

哈希納下台後，巴基斯坦與孟加拉自1971年孟加拉獨立戰爭以來首度恢復直接貿易，兩國軍方官員亦已舉行多場會談。

目前由諾貝爾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府負責執政，孟加拉將於2月12日舉行大選，屆時過去曾遭取締、與巴基斯坦關係密切的孟加拉伊斯蘭黨（Jamaat-e-Islami），可能取得重大執政角色。

●軍售拓展

JF-17戰機已成巴基斯坦武器發展計劃的核心，並已與亞塞拜然簽署合約，亦涉及與利比亞國民軍（Libyan National Army）40億美元的軍售協議。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）昨天表示，武器工業的成功有望大幅改善國家經濟前景。

阿瑟夫接受Geo News電視台訪問時說：「我們的飛機已經過實戰驗證，目前訂單踴躍，巴基斯坦未來六個月內可能無需再依賴國際貨幣基金（IMF）。」

