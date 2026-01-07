快訊

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

影／美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張2025年3月18日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉1號」油輪出現在新加坡海峽。「貝拉1號」在委內瑞拉附近國際水域遇美方追蹤後，現已改為俄籍油輪「馬里內拉號」。路透
在這張2025年3月18日取自社群媒體的照片中，可見到「貝拉1號」油輪出現在新加坡海峽。「貝拉1號」在委內瑞拉附近國際水域遇美方追蹤後，現已改為俄籍油輪「馬里內拉號」。路透

CBS新聞與華爾街日報6日引述美方官員報導，美軍原本計畫攔截一艘正在規避追查、過去曾運載委內瑞拉原油、且已遭美國財政部制裁的油輪，但俄羅斯已派出潛艦及其他海上軍力進行護航，讓這艘空載且鏽蝕的油輪成為美俄關係的最新引爆點。

這艘油輪先前名為「貝拉1號」（Bella 1），未能在委內瑞拉靠港並裝載原油，目前處於空載狀態，過去2周多以來一直試圖規避美方的封鎖。去年12月，該船拒絕讓美方登船後駛入大西洋，美國海岸防衛隊則一路追逐，船員隨後在船身草草塗上俄羅斯國旗，將船名改為「馬里內拉號」（Marinera），並把註冊國轉為俄羅斯。

華爾街日報率先報導俄羅斯護航行動，2名知情美國官員7日向CBS新聞證實，俄方已派遣一艘潛艦及其他海軍艦艇，為這艘懸掛俄羅斯國旗航行的油輪護航。

據知情官員表示，美方寧可扣押「馬里內拉號」，也不願將其擊沉，並指出這次行動可能比照先前美國陸戰隊與特種部隊在海岸防衛隊配合下，扣押懸掛蓋亞那國旗的大型原油油輪「斯基珀號」（The Skipper），攔截任務最快可能在本周展開，但在俄羅斯已派出海上軍力的情況下，美方後續動向仍不明朗。此外，如同任何國防部的計畫，行動最終仍可能擱置。

俄羅斯海事登記局（RMRS）將「馬里內拉號」登記母港設於黑海西岸的索契。據3名美國官員表示，俄羅斯已要求美國停止追逐「馬里內拉號」。俄羅斯外交部7日透過俄新社（RIA）表示，正密切監控該油輪周邊的情勢。俄羅斯官媒RT發布一段顯然從油輪甲板拍攝的影片，可見到美國海岸防衛隊巡邏艦尾隨其後，並稱「馬里內拉號」雖「明確具有民用身分」，美國仍試圖攔截其前往俄羅斯摩爾曼斯克的航程。

美國白宮、五角大廈與國務院，以及俄國克里姆林宮與駐美使館均未回應媒體詢問。這起油輪事件引發的緊張升溫之際，美俄正就烏克蘭問題展開外交角力，恐使相關談判更加複雜。專家警告，美國若強行登船，可能讓俄羅斯及伊朗等盟友有理由展開報復行動。

俄羅斯 美國 油輪 委內瑞拉 潛艦

延伸閱讀

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

川普看準委內瑞拉幾周內恐破產！開出要求曝光 全部針對中俄

普亭出席東正教耶誕禮拜 讚俄軍扛神聖使命保衛國家

205公分俄羅斯女模特麗絲娜「最長美腿」幽默面對巨人日常 轉化為優勢

相關新聞

影／美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

CBS新聞與華爾街日報6日引述美方官員報導，美軍原本計畫攔截一艘正在規避追查、過去曾運載委內瑞拉原油、且已遭美國財政部制...

整理包／美國不惜喊話動武！格陵蘭為何重要？一文看懂價值與隱藏好處

白宮近日聲明，美國正討論以多種方式取得格陵蘭，並未排除動用武力。國務卿魯比歐在國會閉門簡報中強調，總統川普傾向以「購買」而非「入侵」的方式達成目標，軍事行動僅是施壓丹麥的選項之一。川普已要求幕僚更新相關計畫，顯示此事被視為國安優先。

疑地震假想被低估…日本中部電力數據不當 濱岡核電廠重啟審查喊停

日本中部電力公司這週宣布，在濱岡核能發電廠重啟申請案之中使用不當數據，疑似使地震假想被低估。日本的主管機關認定這屬於不當...

李在明訪陸尋求全面恢復關係 敦促習近平助阻北韓發展核武

南韓總統李在明今天說，他已敦促中國國家主席習近平協助遏阻北韓核子計畫，並表示在適當條件下，凍結北韓大規模毀滅性武器發展是...

執意要唐羅主義…丹麥曾提議美「增加格陵蘭駐軍」被拒絕

Politico新聞網站6日分析，川普總統說美國基於國家安全需要取得格陵蘭，以便抗衡俄羅斯與中國，但川普對人口稀少的格陵...

日本福井縣前知事杉本達治 傳送性騷訊息多達約1000則

日本福井縣前知事杉本達治承認向數名縣府職員傳送性騷擾訊息後，上月已經辭職。今天公布的調查報告顯示，他傳送過的性騷訊息多達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。