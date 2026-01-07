疑地震假想被低估…日本中部電力數據不當 濱岡核電廠重啟審查喊停

快訊

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本中部電力公司這週宣布，在濱岡核能發電廠重啟申請案之中使用不當數據，疑似使地震假想被低估。日本的主管機關認定這屬於不當行為，今天決定計劃暫停審查這件申請案。法新社資料照
日本中部電力公司這週宣布，在濱岡核能發電廠重啟申請案之中使用不當數據，疑似使地震假想被低估。日本的主管機關認定這屬於不當行為，今天決定計劃暫停審查這件申請案。

「朝日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，靜岡縣內的濱岡核電廠3號機與4號機，正在接受主管機關日本原子力規制委員會（類似核能安全委員會）的重啟審查。不過，營運商中部電力5日宣布，使用不適當的數據，疑似使作為耐震設計標準的「基準地震動」被低估。

日本原子力規制委員會今天在例會認定，中部電力使用與審查說明內容相異的方法，任意操作數據，屬於不當行為。

原子力規制委員會長山中伸介今天在例會直言，「這起案件是捏造事關安全的審查數據，相當嚴重且重大」，不待中部電力的內部調查，就決定計劃暫停審查。

原子力規制委員會預計在本月14日召開下次例會時，評估依法要求中部電力報告，以及派員進入中部電力總公司與濱岡核電廠，執行核能規定檢查。這類檢查具有強制力，拒絕可能受罰。

負責地震與海嘯審查的委員山岡耕春批評，中部電力刻意選擇較小的地震波，「還刻意操作圖表，讓圖表看似合理」。他也指出，「這是從根本上顛覆審查前提的嚴重事件。」

另一名委員神田玲子也痛批，「審查投入大量人力資源，並以嚴謹態度進行，這種行為浪費國家經費。」

負責設備安全審查的委員杉山智之說，「我感到非常失望。必須暫停審查，中部電力提供的數據可靠性未被確認前，無法重啟審查。」

