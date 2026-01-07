李在明訪陸尋求全面恢復關係 敦促習近平助阻北韓發展核武

快訊

中央社／ 上海7日綜合外電報導
南韓總統李在明今天說，他已敦促中國國家主席習近平協助遏阻北韓核子計畫，並表示在適當條件下，凍結北韓大規模毀滅性武器發展是「可行」做法。

法新社報導，李在明本週成為6年來首位訪問中國的南韓領導人，尋求與最大貿易夥伴中國全面恢復關係，以及尋求中方協助應對態度強硬的北韓。

李在明5日在北京會晤習近平前一天，北韓朝日本海發射兩枚彈道飛彈。

李在明在上海結束行程時告訴媒體，他已敦促北京當局協助讓北韓重返談判桌。他告訴習近平，他「希望中國在朝鮮半島相關問題上扮演居中斡旋的角色，包括北韓核子計畫」。

他說：「我們的溝通管道都已完全中斷。」他還說：「我們希望中國能扮演調解者，和平調解者。」

李在明表示，鑒於兩韓關係日益緊張，習近平在回應中敦促南韓對北韓展現「耐心」。

李在明也提出一項計畫，建議北韓凍結核子計畫，以換取「回報」。他說：「僅是停在現階段，不再生產核武、不向海外轉移核原料、不進一步發展洲際彈道飛彈（ICBM），就已是一種收穫。」

他還說：「從長遠來看，我們絕不能放棄實現朝鮮半島非核化的目標。」

