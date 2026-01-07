中情局幹員艾姆斯為蘇聯效命 終身監禁死於獄中

美國當局表示，中央情報局幹員艾姆斯（Aldrich Ames）昨天於獄中去世。艾姆斯因出售機密予蘇聯，導致10多名雙重間諜喪命而被判終身監禁。聯邦監獄管理局表示他享壽84歲。

法新社報導，艾姆斯曾在中央情報局（CIA）擔任反情報分析員長達31年，他和妻子羅沙里歐（Rosario），因在1985年至1993年間向蘇聯出售情報而遭定罪。他們提供的情報造成秘密任務洩漏與人員傷亡，兩人則從中獲利超過250萬美元。

艾姆斯曾是中情局反情報小組蘇聯分部負責人，他向克里姆林宮提供數十名為美國從事間諜活動的俄羅斯人名單。這對夫婦當時生活奢靡引起外界懷疑，他們在瑞士銀行帳戶裡有現金，開著捷豹（Jaguar）名車，每年信用卡帳單高達5萬美元。

聯邦檢察官表示，艾姆斯為蘇聯從事間諜活動，並在蘇聯解體後持續向俄羅斯出售情報，直至1994年被揭發。

由於依賴艾姆斯提供的不實情報，中情局多次向美國總統雷根（Ronald Reagan）、老布希（GeorgeH.W.Bush），以及其他高級官員錯報蘇聯軍事能力和其他戰略細節。

艾姆斯的起訴惡化美蘇之間的緊張關係，與此同時，蘇聯前總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的「改革」（perestroika）運動，正逐漸為葉爾欽（BorisYeltsin）領導的「開放」（glasnost）政策所取代。俄羅斯在後蘇聯時期的首任領導人葉爾欽，對西方採取開放態度。

時任中情局局長伍爾西（James Woolsey）因艾姆斯案辭職。他先前拒絕因此解僱或將同僚降職。伍爾西繼任者是比利時出生的道奇（John Deutch），他上台後全面改革中情局，導致多人被捕與起訴。

時任美國總統克林頓（Bill Clinton）稱艾姆斯案「非常嚴重」，暗示美俄關係可能因此受損，克里姆林宮方面則淡化此事，俄羅斯1名外交官甚至稱美國人「情緒過於激動」。

俄羅斯拒絕召回被指與此案有關的高級外交官李森科（Alexander Lysenko），不過白宮最終將李森科驅逐出境。