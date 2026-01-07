沙烏地聯軍稱STC分離派組織領袖潛逃 葉門和平受阻

快訊

中央社／ 利雅德7日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯支持的聯軍今天指出，葉門分離主義組織「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council，STC）領袖並未登上一架原定飛往利雅德（Riyadh）的班機，而是逃往不明地點。

路透社報導，獲阿拉伯聯合大公國支持的STC與獲沙烏地支持、國際承認的葉門政府上月爆發衝突，引發阿聯和沙烏地兩個波灣盟友之間不合，就在各方試圖終結這場衝突之際，聯軍做出上述表示。

STC領袖祖貝迪（Aidarous al-Zubaidi）原定前往沙烏地。葉門政府數天前表示，已請求沙烏地主辦一場論壇討論南葉門問題。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）在聲明中指出，一架載有這個分離主義團體多名高層的飛機，在延誤超過三小時後起飛，但機上並未見祖貝迪，且無法掌握他的下落。

馬里奇說，在飛行延誤期間，「有資訊顯示他已調動大量兵力」，並提到「動員呼籲，以及派系人員攜帶輕型與中型武器移動與武裝」。

阿聯與沙烏地間發生齟齬，使原本為了對抗與伊朗結盟的什葉派激進團體青年運動（Houthis）而成立的聯軍出現裂解。青年運動至今仍是葉門最具主導地位的軍事力量。

青年運動2014年攻占葉門首都沙那（Sanaa），隔年波灣國家介入，支持國際承認的葉門政府，導致葉門分裂為多個對立勢力。

葉門 運動 青年

相關新聞

李在明訪陸尋求全面恢復關係 敦促習近平助阻北韓發展核武

南韓總統李在明今天說，他已敦促中國國家主席習近平協助遏阻北韓核子計畫，並表示在適當條件下，凍結北韓大規模毀滅性武器發展是...

執意要唐羅主義…丹麥曾提議美「增加格陵蘭駐軍」被拒絕

Politico新聞網站6日分析，川普總統說美國基於國家安全需要取得格陵蘭，以便抗衡俄羅斯與中國，但川普對人口稀少的格陵...

日本福井縣前知事杉本達治 傳送性騷訊息多達約1000則

日本福井縣前知事杉本達治承認向數名縣府職員傳送性騷擾訊息後，上月已經辭職。今天公布的調查報告顯示，他傳送過的性騷訊息多達...

整理包／美國不惜喊話動武！格陵蘭為何重要？一文看懂價值與隱藏好處

白宮近日聲明，美國正討論以多種方式取得格陵蘭，並未排除動用武力。國務卿魯比歐在國會閉門簡報中強調，總統川普傾向以「購買」而非「入侵」的方式達成目標，軍事行動僅是施壓丹麥的選項之一。川普已要求幕僚更新相關計畫，顯示此事被視為國安優先。

北約盟友成下個目標？川普再提格陵蘭島被齊聲譴責

美國總統川普出兵干預委內瑞拉後，再度重申「從國家安全的角度來看，美國需要格陵蘭島」，威脅要動用武力接管格陵蘭島，再度引發歐洲盟友的擔憂。

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

美國地質調查局（USGS）表示，菲律賓巴庫林（Baculin）以東約68公里處7日發生一起規模6.7的地震，震源深度為1...

