菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

緬甸軍政府舉辦的全國大選第一階段投票結束了，毫無意外地由軍政府支持的政黨大獲全勝。反軍政府勢力表示選舉沒有代表性，不承認選舉結果。號稱是民主同盟的「奶茶聯盟」同伴們在做些什麼？面對緬甸民主夥伴逐漸弱化的趨勢下，台灣又能做什麼？

2026-01-07 09:32