菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓巴庫林（Baculin）以東約68公里處7日發生一起規模6.7的地震，前尚無地震造成損壞或人員傷亡的即時通報。照片翻攝：X/NewEarthquake
美國地質調查局（USGS）表示，菲律賓巴庫林（Baculin）以東約68公里處7日發生一起規模6.7的地震，震源深度為10公里。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）指出，這起近海地震預料將造成破壞，並可能伴隨餘震。

路透報導，截至目前尚未接獲地震造成財產損失或人員傷亡的即時通報。南蘇里高省（Surigao del Sur）南部希納圖安鎮（Hinatuan）警察局長莫納托（Joey Monato）表示：「地震不算強烈，但民眾都紛紛跑到戶外。」

地震 菲律賓 規模

