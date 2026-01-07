普亭出席東正教耶誕禮拜 讚俄軍扛神聖使命保衛國家

快訊

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭今天出席俄羅斯東正教的耶誕節禮拜時，讚揚俄軍肩負保衛俄羅斯的「神聖使命」。他同時發表節日致詞，呼籲團結、慈善，以及對武裝部隊的支持。

他這次露面，正值俄羅斯對烏克蘭發動的全面入侵戰爭即將進入第4個年頭尾聲之際；克里姆林宮將這場衝突描繪為國家使命，並大量運用愛國與宗教象徵。

俄羅斯東正教的耶誕禮拜通常在午夜前後舉行，但普亭（Vladimir Putin）過去常參加較小規模的儀式。

影片畫面顯示，普亭身穿深色西裝、未繫領帶，現身莫斯科附近的「聖喬治勝利者教堂」（St GeorgeVictory Bearer）。

普亭在禮拜結束後於教堂內表示：「一直以來，俄羅斯的戰士們彷彿奉主之命，肩負保衛祖國與人民、拯救祖國與人民的使命。」

他說：「在俄羅斯歷史上的任何時期，人們始終如此看待自己的戰士——那些彷彿奉主之命，執行這項神聖使命的人。」

在稍早於克里姆林宮網站發布的耶誕賀詞中，普亭讚揚俄羅斯東正教會及其他基督教派在加強社會團結，以及守護俄羅斯歷史與文化遺產方面的作用。

