北約應對格陵蘭問題受矚 專家：沒人準備好對抗美國

美國總統川普重申為了安全「需要」格陵蘭。歐洲議會議員批評歐盟回應不夠強硬、準備不足；專家擔心，美國作為關鍵成員國，若真動武，北大西洋公約組織（NATO）將形同癱瘓。

川普（Donald Trump）近日重申，格陵蘭周圍很多中國和俄羅斯船隻，為了確保國家安全，美國絕對需要格陵蘭。然而，格陵蘭是丹麥的自治領土，而丹麥是歐洲聯盟（EU）和北約組織成員國。

川普此言一出，丹麥要求美國停止威脅，歐盟執行委員會呼籲夥伴國尊重格陵蘭領土完整，法、英等歐洲多國領袖也齊聲強調格陵蘭屬於其人民，丹麥和格陵蘭的問題只能由他們自己決定。

費加洛報（Le Figaro）報導，自北約組織於1949年創建以來，從未發生過一個成員國攻擊另一成員國的狀況。此舉違反條約序言所述，32個締約國決心為了共同防禦、維護和平與安全而團結一致。

歷史學者及國際風險顧問歐德宏（StéphaneAudrand）說，北約組織恐怕淪為某種「華沙公約組織」（Warsaw Pact Organisation），變成「大國凌駕小國」、「用拳頭解決分歧」，「危險在於，我們正走向這種一切依靠武力來解決的模式」。

華沙公約組織是1955年蘇聯與一些中歐、東歐社會主義國家簽署的共同防禦條約，於1991年解散。

他提到，希臘和土耳其這2個成員國過往的緊張關係，曾長期令北約組織擔憂，「大家普遍認為，萬一爆發戰爭，北約組織會維持中立，不會採取行動」。

報導指出，然而，美國作為最大貢獻國和整個體系的支柱，萬一動武，北約組織恐怕更加動彈不得。雖然成員國可以各自採取行動，但誰敢冒險在軍事上面對美國？歐德宏說：「沒人準備好對抗（美國），更何況是為了格陵蘭。」

不過，川普的安全論述會不會只是表象？畢竟中國和俄羅斯船隻數十年來一直在北極地區活動，美國也與丹麥簽署了雙邊防禦協議，在格陵蘭皮圖菲克基地（Pituffik Base）長期駐軍。

地緣政治顧問修馮西（François Chauvancy）認為：「（美國的）目標與其說是軍事，不如說是經濟，是為了控制格陵蘭的礦物資源。這是戰略問題。」

他還說：「要細讀最新的美國安全戰略，其中提到，一切行動必須以美國利益為名。所以他們不在乎北約組織，也不在乎丹麥。」

法國新聞台（franceinfo）報導，比利時歐洲議會議員維胡斯特拉特（Yvan Verougstraete）對歐盟的軟弱表態感到惱怒，「面對威脅外交和權力關係，要有明確回應，團結、堅定和戰略自主，也就是捍衛我們的經濟利益、安全和價值觀」。

他說：「如果我們對違反國際法的行為視而不見，會削弱我們往後的安全、繁榮，削弱我們的前途。」

法國歐洲議會議員拉呂克（Aurore Lalucq）也說：「川普一年前就提到格陵蘭，這一年來歐洲層級做了什麼？有採取措施嗎？確定重新武裝100%以歐洲方式進行嗎？沒有。考量到混合戰因素，我們能確定在數位及資料方面不依賴美國嗎？不能。問題在於這種不願承認（現實）的態度正讓我們陷入險境。」